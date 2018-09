Mille-Marie Treschow er død 64 år gammel.

– Det er med stor sorg vi må meddele at vår mor Mille-Marie Treschow døde lørdag 29. september, 64 år gammel etter sykdom, sier eier og styreleder i Treschow-Fritzøe, Michael Stang Treschow.

Mille-Marie Treschow ble født 3. april 1954 i Larvik i Vestfold. Hun var en høyt respektert og anerkjent brukseier og forretningskvinne. I 1986 overtok Mille-Marie Treschow driften av det Treschow-Fritzøe, og hun brukte store deler av sitt liv til å bygge opp og modernisere konsernet som i dag har aktiviteter innen skog, eiendom, steinindustri og byggevarehandel.

– Mamma hadde et stort hjerte for Treschow-Fritzøe og alle som jobber her. Hun har hatt stor betydning for utviklingen av selskapet fra et tradisjonelt skogsdriftselskap til et moderne industrikonsern. Selv om hun var ute av den daglige drift var hun sterkt engasjert i selskapet. Det var dette hun levet og åndet for, sier Michael Stang Treschow som ber om at familien får fred i en krevende tid.

Mille-Marie Treschow var datter av brukseier Gerhard Aage Treschow og Nanna f. Treschow.