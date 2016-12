Nordmenn spiser stadig mer sild til jul

Tradisjonsmat er trendy



Norsk matkultur og tradisjonsmat er i vinden som aldri før. Julen er tiden hvor tradisjonsmat får sin fortjente plass på middagsbordet. Sild er for mange en viktig del av juletradisjonen, og de siste årene har forbruket av sild økt. Størst økning ser vi blant nordmenn under 50 år.

Sild har alltid stått sterkt i den norske matkulturen. Det har gitt småfisken et godt fotfeste blant norsk tradisjonsmat. Til tross for at nordmenns spisevaner består av matretter fra hele verden, er den tradisjonelle og autentiske maten viktig for oss, hvor vi gjerne drømmer oss tilbake til mor og mormors kjøkken. Kortreist mat og økologi er viktige drivere, og bare det siste året har vi sett en økning i salget av lokalmat på hele 8,8 prosent[1]. Nå står julen for tur, og julesild er en naturlig del av feiringen.

Årets matblogger har oppskrift på årets julesild

Én av dem som synes sild er en viktig tradisjon til jul er Trine Sandberg, som nylig ble kåret til Årets matblogger 2016. Sandberg har i samarbeid med Godfisk.no laget en silderett i forkant av årets julesesong.

Julesild med rømme, pepperrot og eple

Til 2 glass trenger du omtrent:

ca. 350 g kryddersildfileter

1 eple, i små terninger

1 rødløk, i tynne ringer

300 g seterrømme

1 1/2-2 ss finrevet pepperrot

1 1/2-2 ss Dijonsennep

1 ss sitronsaft

1 ts hvitvinseddik

1 ss sukker

litt nykvernet sort pepper

2 syltetøyglass (ca. 4 dl)

Slik gjør du:

Vann ut kryddersildfiletene i en blanding av vann og melk i 1-2 timer (eventuelt etter anvisningen på pakken). Skyll filetene og tørk dem godt med litt kjøkkenpapir. Skjær dem opp i passende biter, 1 1/2 – 2 cm brede. Skrell eplet, ta ut kjernehuset og del det opp i jevnstore terninger. Skjær rødløken i tynne ringer.

Ha seterrømmen i en bolle og tilsett revet pepperrot, sennep, sitronsaft og eddik. Smak til med sukker og pepper, og tilsett eventuelt mer sennep og/eller pepperrot om nødvendig. Tilsett til slutt eplebitene og rør godt sammen.

Finn frem to rene glass med tett lokk og legg litt rødløk i bunnen. Fordel litt sild oppå og deretter litt av rømmeblandingen. Fortsett å legge det lagvis til glasset er fullt. Pass på at rømmesausen dekker mesteparten av ingrediensene. Sett på lokket og lim gjerne på en etikett som forteller hva slags sild du har laget.

La rømmesilden stå i kjøleskapet til neste dag slik at alle de gode smakene får satt seg.

