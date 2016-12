Nordmenn anbefaler turister pinnekjøtt

Pinnekjøtt er matretten flest nordmenn mener turister må smake på når de besøker Norge. Med brunost som en god nummer to. – Ikke så rart, begge disse er nasjonale matskatter vi er stolte av, sier Nina Sundqvist administrerende direktør i Matmerk.

Turistbesøk i romjula? Da er sjansen stor for at du serverer pinnekjøtt for å vise fram norsk matkultur.

Matmerk har spurt et representativt utvalg av nordmenn hvilken matrett de helst ville anbefalt utenlandske turister å smake på når de besøker Norge.

Pinnekjøttet stikker av med seieren, rett foran brunosten. 28 prosent av oss vil anbefale pinnekjøtt, 22 prosent brunost.

– I Matmerk venter vi på at Pinnekjøtt fra Norge skal ta steget opp i den ypperste mateliten i Europa. En sammenslutning av pinnekjøttprodusenter har søkt om å få tildelt en Beskyttet geografisk betegnelse for pinnekjøtt. Den håper vi går igjennom i 2017, og da er pinnekjøtt i samme Europa-liga som Parmaskinke, Roquefort og Parmesanost, sier Sundqvist.

Søknaden sendes ut på høring i 2017, og forhåpentligvis er den Beskyttede geografiske betegnelsen på plass før neste års pinnekjøttsesong.

– Maten vi er mest stolte av vil vi også servere turister og gjester, det viser undersøkelsen vår klart. Derfor er det et paradoks at ikke flere norske matskatter, som brunost, rømmegrøt eller reinsdyrkjøtt ønsker å sikre seg en beskyttelse med høy europeisk anseelse. Vi skulle gjerne hatt søknader på disse også. Suksessen til Fenalår fra Norge i Frankrike viser hvor viktig det er å ha en juridisk beskyttelse og en merkeordning som er kjent i Europa i bunn når man skal satse mot eksportmarkedet. Kanskje er Pinnekjøtt fra Norge vår neste eksportsuksess? Når en Beskyttet betegnelse er på plass og om de også ønsker å satse ut over Norge. Det ser jo ut som turistene får gjort seg kjent med pinnekjøtt når de er her, og da er jo litt av grunnlaget lagt, avslutter Sundqvist.

Resultater:

Hvilken norsk matrett/matvare vil du anbefale utenlandske turister å smake når de besøker Norge?

Topp fem matretter/matvarer nordmenn ville anbefalt utenlandske turister: Pinnekjøtt (28 prosent) Brunost (23 prosent) Spekemat (16 prosent) Rømmegrøt (14 prosent) Røykelaks (14 prosent)



Kilde, Norstat, 1015 respondenter, web-basert, desember 2016. Utført for Matmerk