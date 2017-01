FM-båndet er ikke dødt, alle sender bare ikke NRK

Musikk og nyheter..alt er som før… Bare ikke statens NRK

Det er IKKE slutt på Fm båndet ..selv om NRK slutter å sende. Alle lokalradioer fortsetter…. Også med nyheter….

Noe av årsaken til denne forhastede tvangsinnføringen av DAB ligger i at NRK har behov for å oppgradere sitt produksjonsutstyr, og at de allerede for mange år siden, den gang «alle» trodde at DAB var den digitale framtiden, kjøpte inn DAB produksjonsutstyr for adskillig kroner – som de selvsagt ønsker å få brukt – før det er for sent!

Derfor fikk NRK Stortinget til å beslutte at vi nå skal påtvinges en foreldet teknologi, mens de aller fleste andre land avventer hva som vil skje i forhold til lydkringkasting ved hjelp av IP-basert teknologi. Rett og slett kringkasting via WiFi-teknologi, i en eller annen form, over det ganske land.

Et annet argument, har jo vært å legge om for å klare å presse flere kanaler inn på eteren, uten å bruke mer båndbredde (frekvenser) enn i dag. For å få til det så må den gode kvaliteten vi lenge hadde på FM ofres for en komprimert digitallyd.

Prisen for denne omleggingen er det vi som forbrukere som må betale i form av innkjøp av DAB-radioer som trolig vil få en relativ kort levetid. Litt på samme måte som ISDN-telefonene!