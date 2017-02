Horst selger 1000 bøker om dagen

I fjor solgte Jørn Lier Horst over 400 000 bøker i Norge. Det betyr at det blir solgt en Horst-bok annethvert minutt, døgnet rundt – her til lands.

Mest populær er barnebokserien om Detektivbyrå nr. 2, som i 2016 endte på 178 000 solgte eksemplarer. I tillegg er bøkene oversatt og selges i 19 andre land.

– Bøkene om Detektivbyrå nr. 2 har åpenbart truffet noe, og truffet godt. Vi liker alle å ha litt spenning i hverdagen. Vi liker å kjenne at det kribler i magen. Jeg tror det er det som får opp leselysten hos barna og får dem til å lese nye historier om de små detektivene, sier Jørn Lier Horst.

Salget av den nyeste William Wisting-romanen Når det mørkner endte på 70 000, mens pocketsalget av tidligere bøker utgjorde 85 000 eksemplarer i løpet av fjoråret. I tillegg har CLUE-serien hos Kagge solgt drøye 80 000 eksemplarer. Det sammenlagte tallet er dermed 413 000 bøker.

I disse dager lanserer han Operasjon Sjørøver, den trettende boken i Detektivbyrå nr. 2-serien. Hans Jørgen Sandnes utfyller Horsts fortellinger med fargerike og detaljerte illustrasjoner.