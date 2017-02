Årets grønneste kokker er kåret

Glade vinnere av kokkekonkurransen Årets grønne Kokk 2017: Nina Kristoffersen og Joachim Lindgren, Statholdergaarden.

Det var stor stemning og jubel da vinnerne av lagkonkurransen for faglærte kokker, Årets grønne kokk, ble kåret på messen SMAK på Lillestrøm i dag 10. februar. Nina Kristoffersen og Joachim Lindgren er henrykt over å vinne denne gjeve prisen. Ja, de gråt av glede. – Dette er velfortjent – vi har øvet oss masse på å finne fram til det rette å servere.

Hoveddommer Harald Osa er begeistret over det som ble servert

– Aldri har frukt og grønt vært i vinden som nå. Det vi har sett i dag lover virkelig godt for framtiden.Lagene har imponert med smaker og kombinasjoner og vi har sett noen flotte kreative varianter, blant annet noen spektakulære retter av noe så vanlig som hodekål. Nivået var veldig høyt og jevnt, men vinnerne utmerket seg. De beste lagene har retter med rene, gode smaker der de naturlige smakene i råvarene får komme frem. Her er mange retter og ideer som med fordel kanformidles videre til de som lager mat til andre eller hjemme. Vi vet at mange forbrukere og gjester er opptatt av å spise mer plantebasert kost, og fra denne konkurransen er det utrolig mye inspirasjon å hente, sier hoveddommer Harald Osa fra Bama Gruppen.

Rekordstor interesse for kokkekonkurransen Årets grønne kokk

I fjor høst ble alle faglærte kokker invitert til å sende inn sine menyer.

Vi mottok utrolig mange kreative, spennende menyer, på et meget høyt nivå, forteller Toril Gulbrandsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Det er tydelig og gledelig å se at det er stor interesse for den grønne sektoren i storhusholdningsbransjen.

6 lag, som alle består av 2 faglærte kokker, ble tatt ut for flere måneder siden til å delta i finalen. De 6 lagene har forberedt seg godt og trent i lang tid på disse grønne kreasjonene som ble servert i dag. Blant deltagerne finner vi 3 jenter og det er veldig gledelig, siden slike konkurraser ofte har vært svært dominert av menn.

Den grønne oppgaven

Oppgaven deres har vært å lage en 4 retters meny til 12 personer. Konkurransetiden er 4 timer. Rettene måtte kun bestå av varer fra den grønne sektoren.Slik lød oppgaven:

Rett 1 Suppe, der eple og valgfri kål skal inngå.

Rett 2 Hovedrett, der beter skal inngå.

Rett 3 Street food, der poteter og løk skal inngå, retten skal spises håndholdt.

Rett 4 Dessert, der fennikel og sjokolade skal inngå.

Utover disse gitte ingrediensene sto lagene fritt til å velge det de ville av frukt, grønt bær og poteter.(Ingen retter kunne inneholde fugl, fisk, skalldyr, kjøtt eller kraft fra disse).

Her er vinnerrekkefølgen:

1. plass: Nina Kristoffersen og Joachim Lindgren, Statholdergaarden, Oslo

2, plass: André Larsen, Thon Hotel Lofoten og Espen Ramnestedt, Restaurant Smak, Tromsø

3. plass: Odd Ivar Haglund og Dainis Sudniks, Brasserie Fengselet, Hønefoss

4. plassene gikk til:

Daniel Rosvold og Johannes Fløtlien Barli, Soria Moria hotel og konferansesenter, Oslo

Jørgen Andre Ravneberg og Erlend Soltvedt, SentralenMat AS, Oslo

Frida Netland Berge og Hanne Nielsen, Fisketorget, Stavanget

Vi gratulerer!

Opplysningskontoret for frukt og grønt og Kokkenes Mesterlaug, Oslo står bak konkurransen sammen med BAMA Storkjøkken, Engrosfrukt, Sportex, Figgjo og messen SMAK 2017.

Det er syvende gang Årets grønne kokk arrangeres.