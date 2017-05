Noen må ta drittjobben……

Selv om det er Kristihimmelfartdag og fri for de fleste så er det noen som må holde hjula i gang. Kuene slutter ikke å tømme magen selv om det er helligdag så da er det bare for bonden å ta jobben.

Det hadde kommet fukt i koblingsboksen. Den ble åpna og og all fukt fjerna, lokket satt på igjen med bedre tetting og da fungerte alt og pumpa senka ned i møkkatanken igjen.

Flygtpumpa er gammel, fra 1980, Bjørnar og Torunn Steinsholt kjøpte pumpa brukt rett etter at de overtok i 2002 og da Styrvold Landbruksdrift ble dannet i 2005 fant den nye samdrifta ut at det ikke var grunn for å erstatte pumpa som har fungert fint gjennom alle åra.

Gårdskatten fulgte med på at jobben ble gjort riktig.