Derfor bør du ha lynvern

Mange boliger blir skadet av lynet fordi de mangler overspenningsvern, ifølge forsikringsselskapet If. Fortsatt er det mange som ikke har beskyttelse mot lynskader.

– Uten overspenningsvern utsetter man seg for helt unødvendig risiko, særlig i den tiden vi går inn i nå. Juli er den desidert verste lynmåneden, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.

I fjor ble det registrert nær 90 000 lyn over Norge, nesten 50 000 av dem i juli, viser tall fra Meteorologisk institutt.

Det avspeiler seg også i skadestatistikken. Av de rundt 82 millioner kronene som ble utbetalt etter lynskader i boliger og fritidshus i fjor, skyldtes 39 millioner skader i juli, ifølge Finans Norge.

– De fleste lynskader kommer ikke etter direkte lynnedslag i huset, men lyn lenger unna som skaper forhøyet spenning i strømnettet. Elektronikken i huset er beregnet på 230 volt og tåler ikke mye mer enn det, sier Vennesland.

Kan få senskader

TV, PC, modem og ruter er blant det første som tar kvelden. Mange opplever også senskader. Lenge etter tordenværet oppdager du at fryseren sier takk for seg. Og det kan skyldes uværet for flere måneder siden.

– Med overspenningsvern vil man være nesten 100 prosent sikret mot skader som skyldes overspenning i strømledningen inn til huset, sier risikosjef Arild Juell-Andersen i If.

Overspenningsvern ble påbudt i nye boliger i 2010. Hvor mange eldre boliger som mangler vern, er vanskelig å vite. I en undersøkelse If gjennomførte for to år siden, svarte én av tre at de ikke visste om de hadde overspenningsvern.

– Overspenningsvern i sikringsskapet er første barriere. Det skal ta de største variasjonene i nettet. Hvis noe slipper igjennom, vil finvern i stikkontaktene sørge for at sårbart elektronisk utstyr ikke blir ødelagt, sier han.

Vær oppmerksom på hva slags finvern du kjøper. Ikke alt utstyr er beregnet på det norske strømnettet.

– Se etter om utstyret er FG-godkjent. Da skal det tåle de belastningene som kommer. Så vær forsiktig med å bestille noe billig på nettet, sier han.

Ettermontering av overspenningsvern i sikringsskapet koster rundt 3000 kroner med montering. Finvern, eller pluggvern, i stikkontaktene og internett- eller antenneuttak, ligger på 500-1000 kroner for et med ordentlig kvalitet.

Flest lyn på Østlandet

Om sommeren er det Østlandsområdet som er mest utsatt for lyn, og det er her de fleste lynskadene skjer.

– Det er også et annet mønster som går igjen. De bygningene som får skader har ofte luftledninger. Du får ikke samme spenningsoppbygging i ledninger som går i jord, sier Arild Juell-Andersen.

Uansett om du har overspenningsvern eller ikke, trekk ut støpslene til verdifull elektronikk før du drar på ferie, oppordrer han.