Slik sikrer du hunden på biltur

Menneskets beste venn kan bli livsfarlig i trafikken. Slik sikrer du hunden din på biltur i sommer.

Det første du gjør når du setter deg inn i bilen er sannsynligvis å feste sikkerhetsbeltet. Men hvor flink er du til å sikre hunden din?

– Å sikre hunden er ekstremt viktig – for begges sikkerhet. I en bilulykke kan en løs hund være livsfarlig. Kommer den flygende gjennom luften kan den gjøre stor skade på både mennesker og seg selv, sier produktsjef og hundeekspert i Frende Forsikring, Einar Brekken.

Visste du for eksempel at en hund på 30 kilo veier like mye som en flodhest (1750 kilo) hvis du krasjer i 50 kilometer i timen? Og smeller det i 70 kilometer er vekten 2250 kilo, eller tilsvarende et neshorn. Dette viser beregninger fra NAF.

Ha hunden i bur

– Vi anbefaler at du sikrer hunden med et fastspent bur. Det er det klart beste, for alles sikkerhet. Hundeforsikringer har en egen sikkerhetsforskrift om at hunder skal sikres under transport, sier Einar Brekken. Om det ikke er mulig med bur finnes det spesielle seler for hund som kan kombineres med beltene i bilen.

– Det sikreste er å plassere hunden i et bur montert i bagasjerommet opp mot setene foran, sier han.

Et mindre dyr kan også plasseres i et mindre bur bak et av forsetene.

En løs hund eller annet kjæledyr i en bil kan skape kaos. Dyr kan fort bli utålmodige, tørste eller irritert. Hvis du som fører blir forstyrret og det oppstår en trafikkfarlig situasjon kan du få bot. Hvis et løst dyr forårsaker en kollisjon eller påkjørsel blir straffereaksjonene større. Dette forteller NAF på sine nettsider.

Ikke forlat hunden i bilen

Mange må ta med hunden på ulike ærend, selv i sommervarmen. Å få den firbeinte med inn i butikken er gjerne vanskelig, og dermed ender hunden opp med å bli i bilen.

– Selv om du bare skal et lite ærend er det ikke greit å la hunden sitte alene å vente. Husk at det fort blir veldig varmt i en parkert bil. Uten aircondition og med lukkede vinduer blir det raskt altfor varmt og stressende for en hund, sier Frende sin hundeekspert, Einar Brekken.

Ifølge NAF er det lov å knuse bilvinduet for å redde ut et dyr som du ser lider inne i en varm bil.

Synes du det blir for krevende å ha med hunden på tur eller ser du at det ikke blir en god opplevelse for dyret, kan det beste rådet være å plassere den firbeinte hos venner, familie eller et dyrepensjonat i sommer.

Andre tips og råd når hunden skal på tur