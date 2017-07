Vinner av Årets veimat 2017

Magasinet Motor har kåret Årets veimat 2017 – og vinneren er Haukeliseter fjellstue i Telemark.

Hele 115 spisesteder langs veien fra nord til sør er testet.

Haukeliseter fjellstue i Telemark er vinnern av Årets veimat. Spisestedet ligger ved Europavei 134 og vinner i konkurranse med flere andre gode spisesteder langs norske veier.

– Dette er utrolig gøy, og vi er veldig glad over å vinne. Vi var beste veimatsted i Telemark i fjor, og det å toppe det med å vinne i år er en fantastisk bekreftelse for oss alle på at vi gjør en god jobb, sier markedssjef Marcus Andersson ved Haukeliseter fjellstue.

I tillegg til å servere veimat fra 12.00 til 20.00 (21.00 i helgene) i nyoppussede lokaler driver også Haukeliseter et eget bakeri, hvor du blant annet kan kjøpe med deg ferdigsmurt mat, brød og boller. Spisestedet fikk hele 93 av 100 mulige poeng. Hele testen kan leses her.

Inspirere til økt kvalitet

I tre år har magasinet Motor, som gis ut av NAF, kåret Årets veimat. Hensikten med kåringen er å inspirere til å øke kvaliteten på maten som serveres til veifarende. I 2015 vant Trattoria Capri i Finnmark, i 2016 var det Valdres Mathus i Oppland som stakk av med utmerkelsen.

Motor har i år testet 115 spisesteder langs veien, og har blant annet kjørt alle Europavei-strekningene i Norge, fra nord til sør.

Blant de 10 kriteriene vi har testet etter er smak, meny, om maten er hjemmelaget og om stedet er barnevennlig, samt kundeservice. Om du kjører forbi Haukeliseter i sommer, anbefaler vi å stoppe innom. God tur!