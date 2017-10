Nytt samarbeid i norsk motebransje

Norwegian Styles er et helt nytt konsept som skal løfte norsk design til et høyrere nivå. I første omgang nasjonalt, men på sikt ønsker de å satse internasjonalt. Med store etablerte merkevarer og nye mindre merkevarer i porteføljen, er det duket for gode synergieffekter og grobunn for å få norsk design, som skal opp og frem.

– Å slå igjennom som klesdesigner i Norge er tøft. Det har stor betydning for hvem du kjenner og om man har tilgang til kapital. Det er også en stor fordel å oppholde seg nært Oslo, hvor det finnes flere muligheter i denne bransjen, sier Fjell.

18. august lanserte Amalie Røyset Fjell og Guro Brynestad www.norwegianstyles.no. De er gründerne bak konseptet Norwegian Styles AS, en nøytral plattform for norske designere. De samler både store og mindre merkevarer i en og samme nettbutikk. Slik synliggjør de norsk design, og sammen med merkevarene løfter de hverandre opp og frem.

Etter mange år i butikkbransjen og med en utdanning som motedesigner og modellør, har drømmen om å designe egne klær lenge stått sentralt hos Fjell. Allikevel har spørsmålet alltid vært, ”hvem skal selge produktene mine?”. Målet hennes med Norwegian Styles er å gjøre veien enklere for andre som har samme drøm som hun selv, og samtidig gi de store merkevarene ”et ekstra bein å stå på”.

Varehandelsrevolusjon

Vi står midt i en varehandelsrevolusjon. Små butikker forsvinner sakte men sikkert, og store kommersielle kjeder uten lokal tilhørighet tar over. Dette er en utvikling som skaper store utfordringer for nye aktører, i en ellers veldig konkurransepreget bransje. For forbrukeren vil dette resultere i at norsk mote blir vanskeligere å finne.

Norsk Design må nå stå side om side for å støtte godt håndverk, kvalitet og menneskene bak godt design. Gjennom en felles salgskanal, www.norwegianstyles.no kan de tilby variert utvalg av norsk design, skape interesse og ikke minst nærhet mellom designer og sluttkunde. Via et tett samarbeid med designerne, skal norsk design ta større markedsandeler både i innland og utland og skape gode synergieffekter for hverandre. Norske designere er sterkere sammen, og igjennom plattformen Norwegian Styles starter en god grunnmur for norske designeres framtid.

– Vi jobber ikke likt med hver enkelt aktør, men prøver å se behovene i bedriften. Vi ser etter flaskehalser som hindrer omsetningen i å være optimal, og løser det ved å tilby markedsføring, rimeligere regnskap og ikke minst vår felles salgskanal, www.norwegianstyles.no, opplyser Brynestad.

Unikt og bredt sortiment

Det har vært en tydelig positiv trend de siste årene at forbrukeren er blitt mer interessert og etterspør norsk design mer. Tilgangen er fortsatt begrenset, spesielt om man ikke bor i de store norske byene. Nettbutikk er da et alternativ som dekker hele Norge, som samtidig dekker behovet i dagens travle samfunn, da vi som forbrukere ønsker å få alt på et sted. Derfor ønsker gründerne å samle merkevarene på en og samme nettbutikk. Enkel og trygg handel.

Når det kommer til merker de ønsker å samarbeide med, så retter de seg mot mote/trend og design, innen klær, sko, og tilbehør.

– Størrelse på merkevaren, eller hvor godt det er etablert på markedet er ikke viktig. Vi er generelt veldig åpne for nye samarbeid, fordi vi ønsker å tilby et unikt og bredt sortiment, men det som er veldig viktig for oss er at det er seriøse aktører som kan levere kvalitetsprodukter til våre kunder, forteller Fjell.

Ved å tilby et unikt og spennende utvalg innen klær, sko og tilbehør fra norske designere, vil sluttkunden få god tilgjengelighet og valgmuligheter.