Det er litteraturfestival i Vestfold neste uke

Neste uke blir det til sammen 70 litteraturarrangementer i biblioteker, kulturhus, kirker og på andre møteplasser over hele Vestfold når litteraturuka sparkes i gang for 20. gang.

Litteraturuka i Vestfold åpner på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek mandag 6. november kl. 18. Dette er starten på en uke der Vestfold-publikummet kan glede seg til mange litterære høydepunkter.

Årets åpningsforestilling har et solid Vestfold-fokus for å feire at Litteraturuka i år fyller 20 år. Herrene i Haven er det musikalske midtpunktet denne kvelden. De stiller med tekster av en annen jubilant, nemlig Gro Dahle. Hun feirer 30 år som forfatter dette året.

Det er fylkesordfører Rune Hogsnes som foretar den offisielle åpningen. Vestfolds Litteraturpris 2017 deles ut under arrangementet. Den tildeles Kari Woxholt Sverdrup for hennes barne- og ungdomsbøker.

Litteraturuka feirer 20 år

Litteraturuka i Vestfold ble etablert i 1997, og Vestfold fylkeskommune har vært eier og driver siden 2009. Målet for festivalen er årlig å bringe litteratur og forfattere til alle kommunene i Vestfold.

– Fylkeskommunen ønsker å skape gode litterære opplevelser for innbyggere over hele Vestfold. Vi ønsker å videreutvikle bibliotekene våre til å være den gode møteplassen for litteratur og kulturarrangementer. Litteraturuka skal være en litteraturfestival med lav terskel for publikumsdeltakelse og høy kvalitet på alle arrangementene, sier Arild Moen, kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune.

Hva skjer?

I år står mye interessant og variert på programmet. Det blir opplesninger, foredrag og forestillinger for barn og voksne. Mange av arrangementene er gratis, og samtlige kommuner har et litteraturtilbud hos seg.

Flere av Norges fremste forfattere kommer til Vestfold i løpet av uken, og en rekke kjente navn står på årets program: Ingvar Ambjørnsen, Jo Nesbø, Knut Nærum, Lars Saabye Christensen, Faten Mahdi Al-Hussaini, Roy Jacobsen, Cecilie Enger, Levi Henriksen og Kjartan Fløgstad.

Hele programmet ligger på www.litteraturuka.no