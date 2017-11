LED-pærene er snart enerådende

Energisparende LED-lys tar nå fullstendig over for halogenpærer og lysrør. De er mer miljøvennlige og mindre brannfarlige enn tradisjonelle lyspærer.

Av miljøhensyn er tradisjonelle glødepærer i ferd med å forsvinne fra butikkhyllene i hele Europa. Snart skjer det samme med halogenpærer.

– Om få år er LED nesten enerådende. Vi faser nå ut halogen og klassiske lysrør og erstatter disse med nyutviklede LED-alternativer, sier Knut R. Svenningsen, daglig leder i Biltema Norge.

LED er en forkortelse for lysdiode, en elektrisk komponent som gir fra seg lys når den tilføres elektrisk strøm.

Spar opptil 90 prosent

LED-pærer lyser like kraftig som alternativene, men kan gi deg en lavere strømregning og er mer miljøvennlig.

– LED reduserer strømbruken opp mot 90 prosent sammenlignet med glødepærer og omtrent 80 prosent sammenlignet med halogen. Strømmen vi sparer, kan brukes til å kutte klimagassutslipp andre steder, sier Daniel Milford Flathagen, kommunikasjonsrådgiver i Enova.

Dersom du skifter ut åtte halogenspotter med åtte LED-spotter, kan du i løpet av ett år spare 800 kroner, dersom lyset står på 12 timer per dag, ifølge Enovas beregninger. Dette vil variere med strømprisen og etter hvilken type pære man velger.

Varer lenger

Selv om LED foreløpig er dyrere å kjøpe enn vanlige lyspærer, behøver du ikke å skifte dem ut like ofte.

– Levetid for en standard LED-pære er 15 000 til 30 000 timer. Tilsvarende for halogen er 2 000 timer, sier Flathagen.

Men husk å levere brukte LED-pærer i butikk som selger lyspærer eller på miljøstasjonene. De kan nemlig inneholde bly, nikkel og arsenikk. Dog har de ikke kvikksølv, som finnes i lysstoffrør og kompaktpærer.

Ikke grelt lys

Mange er skeptiske til lyset fra LED og sparepærer. De gamle glødepærene utstrålte et varmt lys, mens de nyere ofte har hatt et kaldere, blålig lys. Slik er det ikke lenger.

– I dag har LED-lys samme kvalitet som lys fra glødepærer og halogen. Pass bare på å velge pærer med riktig fargekvalitet. Fargetemperatur på opptil 3000 K (Kelvin) vil gi et varmt, svakt gulaktig lys, som passer bra for oppholdsrom. Pærer på 3200 K – 4500 K gir et hvitere lys som vil passe i kjøkken, baderom og i garasjen, sier Svenningsen.

Kan dimmes

Tidligere har LED-lysene ikke kunnet dimmes. De har derfor i liten grad erstattet de populære halogen-spottene i norske hjem. Også dette er i ferd med å endre seg.

– Utvalget av dimbare LED-pærer bare øker, og er i dag veldig bra. Emballasjen er tydelig merket med symboler, så husk å se på pakken før du kjøper, sier Svenningsen.

LED-pærer er mer robuste enn tradisjonelle glødepærer fordi de ikke har en glødetråd som lett kan bli ødelagt. Derfor egner de seg godt til utebelysning, og de brukes stadig mer på biler, der de også reduserer drivstofforbruket.

– En annen fordel er at LED gir fra seg lite varme og skaper derfor mye mindre brannfare sammenlignet med halogen-spotter, som kan bli veldig varme, sier Knut R. Svenningsen i Biltema.