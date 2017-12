Vask ryggekameraet – unngå julebulken!

En liten dusj med vann kan sørge for at du unngår en pinlig situasjon i julestresset, nemlig å rygge inn i en annen bil på grunn av skittent ryggekamera. – Vi anbefaler å rygge inn for å unngå julebulken, men da er det viktig at ryggekameraet er rent, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Et ryggekamera gir god hjelp når du skal rygge inn på parkeringsplassen, men søle, slaps og snø dekker fort til kameraet på mange biler, og gjør det vanskelig å se hindringer.

– Stadig flere har bil med ryggekamera, og både det og sensorer er fantastiske hjelpemidler når man skal rygge, mener Sødal. – Men det er fortsatt viktig å bruke speilene og eget blikk så man har oversikten, særlig når kameraet er skittent, fortsetter han.

Hyppig vask av kameraet er viktig nå når vi kjører i saltsørpe. Vask det med en sprayflaske med vann eller væske som ikke fryser, og tørk forsiktig med en klut. Ikke bruk hansken eller fingrene da linsen kan bli slitt.

Du kan ikke skylde på bilen om det går galt

Elektronikken fritar ikke føreren fra å bruke eget blikk og gjøre egne vurderinger. Juristene i NAF Advokat påpeker at det ikke nytter å skylde på bilen om man kjører inn i noe eller noen.

– Rent juridisk har du ansvaret selv, uavhengig av førerstøttesystemer, sensorer og kameraer. Elektronikken er ment som en hjelp, sier Nils Sødal.