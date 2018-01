170 000 nordmenn har hytte på hjul

Sterk salgsvekst for bobiler og campingvogner løftet bestanden til nytt rekordnivå i 2017, viser ferske tall. Mye taler for at pilene fortsatt vil peke oppover, mener bransjeeksperter.

– Etterspørselen har holdt seg godt oppe også gjennom senhøsten og inn i vintersesongen. Bare de tre siste månedene alene er det registrert 430 nye bobiler og 222 campingvogner her i landet, sier Kåre Johan Røinås, markedssjef i forhandlerkjeden Ferda.

Han tolker den sterke avslutningen på fjoråret som et tydelig signal om at markedet vil fortsette å utvikle seg positivt.

– Det er høy kjøpsinteresse selv i den kalde årstiden, og utsalgsstedene har godt besøk. Mange av kundene velger caravan fremfor hytte eller båt, og vi opplever nå at også stadig flere yngre kjøpere lander på denne vurderingen, sier Røinås.



170 000 registrerte enheter

Beregnet bestand av bobiler og campingvogner var ved årsskiftet om lag 170 000 enheter, ifølge en foreløpig oversikt fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). I løpet av 2017 ble det registrert 3630 nye bobiler og 2883 nye campingvogner her i landet.

– Antall bobiler ligger nå hårfint under 50000, mens antall campingvogner er rundt regnet 119000. Endelig fasit kommer først om noen uker, når alle nyregistreringer er rapportert og avregistreringer trukket fra, men det vil ikke endre bildet i særlig grad, sier produktsjef Thorvald Gjønnæss i OFV.

Drøyt to tredjedeler av alle norskregistrerte bobiler tilhørere den letteste kategorien, med tillatt totalvekt mindre enn 3,5 tonn.

– Innenfor denne vektklassen er det enkelt å prøve bobil-livet, for her holder det med sertifikat for vanlig bil. I Norge er derfor lette bobiler bestselgerne, sier Kåre Johan Røinås i Ferda, som med åtte avdelinger fordelt på seks fylker er landets største forhandler målt i antall utsalgssteder.



Stort vekstpotensial

Betydelig standardheving når det gjelder kvalitet og komfort har bidratt til å utvide markedet for camping på hjul, ifølge Konrad Sel, ansvarlig for den årlige Caravanmessen på Lillestrøm.

– Mange blir positivt overrasket når de kommer inn i en bobil for første gang, og blir motivert til å teste moderne campingliv. Jeg tror caravanbransjen har et stort potensial for videre vekst, både fordi dette appellerer til stadig flere, og fordi det finnes en del eldre enheter som etter hvert må skiftes ut, sier Sel.

Han mener samtidig at et bedre og mer profesjonelt utleiemarked vil tvinge seg frem, og håper tilbudene om lagringsparkering og tilrettelegging på campingplasser og turiststeder vil bli videreutviklet.

Sel tror dessuten det vil bli stadig vanligere å benytte bobilen hele året.

– Alle sesonger kan by på unike opplevelser. Vinterstid er det for eksempel flott å kjøre nordover, og se nordlyset.

Billedtekst:

SESONG HELE ÅRET: Etterspørselen etter bobiler har holdt seg godt oppe gjennom senhøsten og inn i den kalde årstiden. Helårsbruk blir aktuelt for stadig flere, tror bransjefolk, og viser til at også vinteren kan by på unike caravan-opplevelser. (Foto: Ferda/Carthago)