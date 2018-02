Forebygger fall på glattisen

Årets vinter har gitt dager med ekstremt glatte veier og mange fallulykker. Nå skal frivillige i kommunene lære eldre å trene styrke, kondisjon og balanse så risikoen for å falle blir mindre.

Omkring 30 frivillige og fysioterapeuter fra kommunene i Vestfold er denne uken samlet på et kurs i fallforebyggingsprogrammet «Sterk og Stødig». Flere av de frivillige er pensjonister. De får opplæring i selv å drive treningsgrupper for eldre, under veiledning fra de kommunalt ansatte fysioterapeutene.

Pensjonist Tove W. Espeseth er en av de frivillige som stiller opp for seniorer i Sande kommune.

– Jeg har vært aktiv i mange år og trente mye i mine yngre dager. Det er midt i blinken for meg å få være med på dette. Jeg er veldig optimistisk, og jeg gleder meg til å sette i gang med treningsgrupper i Sande, sier hun.

Bedre livskvalitet for eldre Fallforebygging er ett av satsingsområdene i konseptet Trygge lokalsamfunn. Dette er en systematisk og langsiktig arbeidsmåte som involverer hele kommunen i skade- og ulykkesforebygging. Konseptet blir brukt av kommuner over hele verden, og i Norge har Vestfold kommet lengst i arbeidet. Det har sin årsak i rollen Vestfold fylkeskommune har tatt i denne satsingen. – Denne vinteren har vist oss at fallforebygging er et tema som gjelder oss alle, men fallforebygging innen Trygge lokalsamfunn retter seg i hovedsak mot hjemmeboende eldre. Ved å systematisk trene styrke, kondisjon og balanse reduseres ulykkes- og fallrisiko betraktelig. Det gir både bedre livskvalitet og er samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier folkehelsekoordinator Anne Slåtten i Vestfold fylkeskommune.