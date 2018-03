Passasjerrekorder de første månedene på Torp og snart starter sommerrutene.

Veksten i februar ble på 16,9 % og antall reisende fra Torp endte på 141 238. Det er som ventet utenrikstrafikken som vokser, med 24,5 % i februar, mens det innenriks var en nedgang på 8, 5 %.

I årets to første måneder har 281 593 passasjerer reist over lufthavna, som er en vekst på 13,4 % sammenlignet med i fjor. Utenrikstrafikken utgjorde 230 040 reisende og hadde en vekst på 19,5 %. Innenrikstrafikken var på 51 553 passasjer og hadde en nedgang på 7,7 %. Dette er den mest hektiske vinteren vi har hatt på Torp, og aldri før har så mange reist fra lufthavna i månedene januar og februar.

Siste helgen i mars starter flyselskapenes sommerprogram. Da starter Ryanair en helt ny direkterute til Hamburg i Tyskland, med avgang to dager i uken, samt at de setter inn sommerrute til Malaga, som også vil ha to ukentlig avganger. I tillegg øker de antall frekvenser til Alicante, Krakow, Warszawa og Wroclaw.

Wizz Air øker også kapasiteten på en rekke av de polske rutene, samt til Vilnius.

Norwegian starter opp igjen sin svært populære sommerrute til Palma de Mallorca med to avganger i uken, samt at de øker kapasiteten til både Alicante og Malaga.

Sist uke var det stor glede da Widerøe kunngjorde at de igjen skal fly direkte til både Bodø og Tromsø fra Torp i sommer. Begge rutene starer i juni, og begge vil ha to avganger per uke. De skal opereres frem til 12. august.

Sommercharterrutene fra Torp starter først i maimåned. I år kan du fly direkte til Kreta, Rhodos og Mallorca gjennom hele sommeren med charter fra Torp.