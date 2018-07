Fløte + jordbær = sant

Foretrekker du fløte på jordbærene? Da er du ikke alene. Hele 2 av 3 nordmenn oppgir at de har spist jordbær med fløte i sommer. Halvparten av oss foretrekker å helle fløte over jordbærene.

Tidligere i sommer kunne butikkjedene melde om rekordstort jordbærsalg. Som en følge av dette kan Q-Meieriene nå også melde om rekordstort fløtesalg.

Nye «fløtemåneder»

– Desember og mai er normalt de store «fløtemånedene», men nå ser det ut som at juni og juli blir de nye, sier Q-sjefen Bent Myrdahl. I hvert fall hvis rekordsommeren fortsetter.

Det lille utfordrermeieriet oppdaget at fløtesalget ikke fikk den vanlige «duppen» i salgstallene etter at Norges befolkning hadde gjort unna pavlovaene og resten av 17. maibaksten. Q-sjefen bestemte seg derfor for å se nærmere på hvorfor de i år har solgt 400.000 flere liter fløte.

På oppdrag fra Q-Meierene fant analysesebyrået Opinion ut at hele 50% av Norges befolkning aller helst bruker fløte på jordbærene.

Fløte er det flest foretrekker til ferske jordbær, og 2 av 3 spiste jordbær med fløte i fjor sommer. I tillegg oppgir 11% at de bruker krem, som kjent laget av fløte, til jordbær. Is og vaniljesaus er også favoritter, mens 14% spiser jordbær uten noe tilbehør.

Barndomsminner med fløte og jordbær

Likevel mener han at hypotesen hans om at fløtesalget går opp i sommer fordi nordmenn elsker jordbær og samtidig har gode barndomsminner med fløte på jordbær ser i følge undersøkelsen ut til å stemme.

– Noen sommerbarndomsminner er sterkere enn andre og vi bærer de med oss videre i livet, sier Q-sjefen.

Fløte foretrekkes nemlig av flest i alle aldersgrupper. Blant de som er 50 år eller eldre foretrekker 51 % fløte. Blant de under 30 år er det flere som varierer med krem, is, yoghurt og andre meieriprodukter.

– Det ser også ut som at fløte med jordbær er noe som er en favoritt over hele landet. Oslo skiller seg ut som landsdelen med den høyeste andelen som spiser jordbær uten noe tilbehør (23 %), sier Myrdahl.