Den norske plommesesongen er kort og intens og den er nå

Det spesielle med den norske plommesesongen er nettopp at den kommer fort og det bugner, så mange greier ikke å bruke opp plommene. Holdbarhet på plommer avhenger av hvor frukten er i modningsprosessen, men en moden plomme har veldig kort holdbarhet – kanskje bare et par dager i kjøleskapet. Er plommen mindre moden er holdbarheten lengre.

– Allerede nå er det mye plommer og i uke 34 venter vi en leveransetopp av norske plommer til butikk, forteller Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Plomme kommer opprinnelig fra Vest-Asia, men dyrkes i dag over hele verden. Vi kjenner til over 2000 sorter plommer. Plomme er rund eller oval i formen og størrelsen kan variere fra sort til sort, de største kan bli på størrelse med et lite eple. Frukten har et tynt spiselig skall og fargen varierer mellom gul, rød, blå eller sjatteringer av disse. De norske plommene er stort sett rødlige, med god sødme og mye smak.

Tenk på årets kanskje fineste julegave

Det aller beste er kanskje å spise dem rett fra kurven eller treet, men når magen er mett – hva skal vi da finne på? Det finnes mange måter å ta vare på plommer, og mye godt kan lages å legges på glass. Det kan bli nydelige julegaver, eller deilige fristelser å hente frem utover vinteren:

Plommesyltetøy kan brukes på brødskiva, til kakefyll eller til dessert. Du kan lage din egen variant med ulike smakstilsetninger, og du kan selv ha kontroll på sukkermengden.

Plommechutney er kanskje en mer sofistikert variant, smakssatt med hvitløk, chilli, spisskummen og nellik blir det nydelig tilbehør til viltkjøttet.

Et tips som vil overraske er plommer gratinert med blåmuggost – nydelig!

Både disse og flere gode plommetips finnes på frukt.no.

Plommer er blodsukkervennlig snacks

Plommer inneholder mye kostfiber som mange spiser for lite av per i dag. Mye av det sitter i skinnet, så spis plommene med skinnet på. Det er også i skinnet du finner mesteparten av antioksidantene. Plommer har lav glykemisk indeks og er en blodsukkervennlig snacks. De inneholder relativt lite kalorier, men massevis av sødme og smak.

Her er det bare å fråtse!