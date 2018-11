Kjøp julegavene trygt fra sofaen

Neste måned er desember og det er tid for å tenke på julegaver. En undersøkelse vi har gjort tyder på at mange kommer til å handle fra sofakroken.

Undersøkelsen viser at «alle «handler på nettet. Kun fem prosent gjør det ikke og mesteparten av dem er over 60 år.

— Det er flere gode grunner til å handle på nettet. For det første så slipper du å stå i kø når du skal kjøpe julegaver, og for det andre er hele verden din handledisk, sier fungerende leder for forbrukerdialog Thomas Iversen.

Dessverre går ikke alle nettkjøp knirkefritt. Forbrukerrådet har fått 9122 spørsmål om netthandel hittil i år. Av disse handler 725 om levering og 2410 om kvaliteten på det som er blitt kjøpt.

— Kjenner du ikke nettbutikken fra før så anbefaler vi å sjekke om den er trygg. Se om det er enkelt å kontakte butikken og undersøk hva andre kunder har sagt på nettet. Bruk en sikker betalingsløsning. Med et hvilket som helst kredittkort, eller Visa-betalingskor,t kan du klage til banken i ettertid hvis ting ikke går som det skal. I tillegg er du er sikret ved svindel, legger Iversen til.

Her kan du lese om trygg netthandel.

Undersøkelsen viser at 55 prosent av de spurte handler mer enn èn ganger i året og hele 30 prosent handler flere ganger i måneden. De mest ivrige i nettbutikken er de i mellom 30 – 44 år. Bare fem prosent handler ikke på nett i det hele tatt. Av dem er flertallet over 60 år. På den annen side viser undersøkelsen at de eldre likevel er på banen. Av dem som handler mer enn èn gang i måneden er ni prosent over 60 år.

Du kan ombestemme deg

En av ulempene ved å handle julegaver på nett er at du ikke får undersøkt gaven på forhånd. Et bilde er ikke nok for å få hele inntrykket. Du kan for eksempel ikke kjenne på stoffkvaliteten til genseren du vil gi. Da er det greit at du har automatisk fjorten dagers angrerett når du handler i Norge og resten av EØS/EU.

— Du kan angre deg også før du har mottatt varen. Nærmer det seg jul, og gaven fortsatt ikke er i posten, kan du avbestille så lenge varen er kjøpt i EU/EØS-området, kan Iversen fortelle.

— Husk at det er mange som sender pakker før jul. Derfor bør du bestille gavene i begynnelsen av desember for å unngå postrushet. Handler du utenfor EU/EØS-området er det nettbutikkens betingelser som gjelder, hvis du vil avbestille. Sjekk hva som står i vilkårene – terms & conditions – før du slår til, legger Iversen til.

Kjøp trygt med kort

Den tryggeste måten å netthandle er ved å bruke kredittkort eller bankkort fra Visa.

— Så lenge du kan betale kredittkortregningen i tide, så er det smart å handle med kredittkort. Et vanlig bankkort fra Visa er like lurt. Handler du på nettet eller i utlandet er du trygg med disse betalingsløsningene. Årsaken er at du kan klage til banken om noe går galt. Bankoverføring eller vipps har ikke samme mulighet og er derfor mindre trygt for forbrukeren. I slike tilfeller så må du kjenne selger veldig godt, eller allerede ha fått produktet og godkjent det. Hvis ikke så kan du i verste fall bli svindlet, sier Iversen.

Undersøkelsen viser heldigvis at de fleste som handler på nettet gjør det på trygge måter. Bare et fåtall handler usikkert.

— Klag først til selger. Hjelper ikke det så kan du klage til banken. Når du ikke frem overfor banken kan du klage til Finansklagenemnda. Du skal få det du har bestilt, hvis ikke kan du ha krav på pengene tilbake, avslutter Thomas Iversen.

Forbrukerrådet kan også mekle hvis du har handlet i en norsk nettbutikk, og Forbruker Europa kan gi råd og mekle hvis du har handlet i EU/EØS.

Råd for julehandel på nettet

Sjekk om nettbutikken har god kontaktinformasjon.

Sjekk ryktet – søk på firmanavnet samt ord som svindel, klage, fraud og complaint.

Sjekk om nettbutikken tar personvernhensyn – handler du i Norge og EU/EØS blir du beskyttet.

Sjekk vilkårene – se om du kan avbestille om du handler du utenfor EU/EØS.

Ikke betal på forskudd – bruk kredittkort eller bankkort fra Visa.