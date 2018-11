Rekordhøyt salg av norske epler

I 2018 regner NorgesGruppen med å selge 3000 tonn norske epler. Det slår alle tidligere rekorder.

Kundene elsker norske epler, og i år har den solfylte og varme sommeren sørget for at de norske eplene har blitt ekstra søte og gode på smak. Det har ført til et rekordhøyt salg av de norske eplene i NorgesGruppens butikker, sier Pål Westby, kategorisjef frukt og grønt i NorgesGruppen.

I 2018 selges det 3000 tonn norske epler i NorgesGruppens butikker, og sammenliknet med 2500 tonn i 2017. En siste levering av 80 tonn ventes til NorgesGruppens butikker i neste uke, men etter det er lagrene tomme. Det vil si at neste uke er antakeligvis den siste uken hvor det er mulig å få tak i norske epler i NorgesGruppens butikker.

– Vi kunne nok ha solgt ytterligere 500-600 tonn norske epler, selv når tollen på importerte epler fjernes. Dette får vi dessverre ikke prøvd, rett og slett fordi det er tomt for epler, fortsetter Westby.

NorgesGruppen har i år solgt de norske eplene i en mer bærekraftig emballasje, helt uten plast. Eplene har blitt solgt i papirpose, en 6-pakk i papp eller i løsvekt. Dette er løsninger som har blitt tatt godt imot av kundene.

Smaksrik avling

Frukt og bær får en god smak og gjennomgående høy kvalitet av mye sol og varme. Sesongens epler har derfor hatt en høyere sukkerprosent enn vanlig, som gir en smak som de fleste som opplever som god. Kombinasjonen av høyt syrenivå i de norske eplene og høy sukkerprosent gir en friskere og bedre smaksopplevelse enn av de importert eplene. Gunstig utvikling på farge og aromastoffer har i tillegg bidratt til å løfte smaksbildet på de norske eplene etter perioden med mye sol og varme.

Samarbeid på tvers av verdikjeden

Den varme og tørre sommeren har skapt store utfordringer for en rekke frukt- og grønnsakssorter på grunn av tidlig modning, men trær er mer robuste enn småplanter når de utsettes for tørke. Tørken gjorde allikevel utslag på volumet av årets eple-avling, og førte til et dårligere sorteringsresultat (flere epler med skader) enn normalt. På tross av det kan vi vise til rekordhøye salgstall i butikkene.

– Årets rekordhøye salg av norske epler er nok et bevis på at tett samarbeid i hele verdikjeden er viktig. Høyt omsetningstempo har for eksempel vært viktig for å kontrollere svinnet, så varene ikke blir gamle før de blir solgt. Dette er et område hvor hele verdikjeden jobber bedre og bedre sammen, sier Knut Amund Surlien, sentral kulturansvarlig for kjernefrukt i Gartnerhallen.

Discovery, Summerred, Rød Gravenstein og Rød Aroma er eplesortene som det dyrkes mest av i Norge.