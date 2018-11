Ole Einar Bjørndalen til TV 2

Ole Einar Bjørndalen (44) er tidenes mestvinnende skiskytter i verden. I april i år kunngjorde han at karrieren som aktiv utøver var over, og nå er det altså klart at TV 2 har sikret seg underskriften hans.

Ole Einar Bjørndalen blir TV 2s skiskytingsekspert, til stor jubel fra kolleger i TV 2 Sporten. Foto: Espen Solli/TV 2

– Vi er stolte og glade over å få Ole Einar på laget. Han var svært ettertraktet og har ikke manglet tilbud etter karrieren, så vi synes det er stor stas at han velger TV 2 Sporten videre, sier sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen.

Ole Einar Bjørndalen kribler selv etter å komme i gang i sin nye rolle.

– Jeg setter stor pris på å få lov til å jobbe med TV 2. Jeg er så glad i skiskyting og sport at jeg tenker jeg har noe å bidra med enda noen år, sier han.

I TV 2 får Bjørndalen rollen som skiskytingsekspert, og skal kommentere både det løpende nyhetsbildet innenfor skiskyting, samt komme med sine sportslige vurderinger underveis i verdenscupen og VM. Han tiltrer umiddelbart, og blir å finne på sesongåpningen for skiskytterne på Sjusjøen i helgen.

– Jeg ser fram til å se skiskyting fra en annen side og formidle det jeg opplever og ser. Dette vil bli en spennende sesong å følge, sier Ole Einar Bjørndalen.

– Skiskyting er en av Norges nasjonalidretter og Ole Einar blir viktig for at vi i TV 2 Sporten er ledende her på nyheter, reportasjer og analyse. Han har også unike erfaringer som gjør at han vil være en betydelig ressurs i redaksjonsmiljøet, samt med tanke på øvrige rettigheter TV 2 Sporten sitter på, sier Vegard Jansen Hagen.

Ole Einar Bjørndalens meritter som skiskytter er uten sidestykke. Hele 13 OL-medaljer, 45 VM-medaljer og 95 individuelle seire i verdenscup, er fasit for «Kongen av skiskyting».

– TV 2 Sporten har et uttalt mål om å ha det fremste ekspertkorpset på sport i Norge. Ole Einar løfter oss ytterligere. Ikke bare på skiskyting, men på kunnskap, troverdighet og formidling i den totale sportsdekningen vår, mener Vegard Jansen Hagen.