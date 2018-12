IKEA gir medarbeiderne en milliard kroner i tilleggspensjon

Siden 2013 har lojalitetsprogrammet Tack! gitt ekstra pensjon til medarbeidere som har jobbet kontinuerlig fem år eller mer i selskapet.

Lojalitetsprogrammet Tack! har som formål å vise takknemlighet overfor medarbeidernes engasjement, og deres bidrag til IKEAs suksess i året som har gått.

I år gir IKEA medarbeiderne sine over en milliard kroner i tilleggspensjon, og i Norge betyr det at over 3000 medarbeidere får 24,6 millioner kroner i ekstra pensjon.

IKEA satte tidligere i år i gang et treårig endringsprogram for å møte kravene til fremtidens handel.

– I løpet av de neste tre årene skal vi skape et nytt IKEA. Det greier vi ikke uten våre medarbeidere, derfor er vi stolte av å kunne dele ut Tack! i år også, sier Clare Rodgers, administrerende direktør i IKEA Norge.

IKEA har sin tjenestepensjon i Storebrand og pensjonsøkonom i Storebrand, Knut Dyre Haug berømmer ordningen:

– Jeg bøyer meg i støvet for måten IKEA deler ut sitt lojalitetsprogram på. Ved å overføre pengene til en konto for langsiktig pensjonssparing signaliserer bedriften at dette er penger den ansatte skal ha glede av i fremtiden, fremfor å sette det inn i forbruk nå. Jeg synes dette er et eksempel til etterfølgelse.

Tack! har blitt delt ut siden 2013 til hver medarbeider har jobbet i IKEA sammenhengende i fem år eller mer. Alle får samme beløp uavhengig av stilling eller lønn. I år gir IKEA hver fulltidsmedarbeider 12 743 kroner i tilleggspensjon, og deltidsmedarbeidere belønnes ut ifra tiden de har jobbet det siste året.

Totalt har IKEA delt ut over seks milliarder kroner til sine medarbeidere gjennom Tack! globalt.