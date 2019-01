Tekst og foto: Svein E. Børresen

Det var god vannføring i elvene da kameraten min og jeg tok turen til et par elver i Telemark. Hele dagen var vi i elvesus og fossebrus; lyder jeg liker veldig godt. Flere steder sto trærne kalde med rim i greinverket. Isen lå tykk inne ved land. Det var et betagende landskap vi var i.

Dype kløfter lå i et dunkelt halvmørke. Steder elva har gravd ut i årtusener. Der nede hviler det en egen mystikk og stemningene ligger tett langs fjellveggene. Hit vil jeg tilbake.

Bø-elva

Hørte-elva