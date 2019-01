Vindfjellsamarbeidets føremelding….fortsetter preparering i dag lørdag.

Det har kommet litt mere snø, men ikke mye…. Foto: Topshoot, Jan E. Thorstein

– Det har kommet litt snø i Vindfjelltraktene de siste dagene. Det varierer mellom 5 og 10 cm. Det er meldt litt kaldere vær framover, med et lite «uhell»med plussgrader på fredag. Selv med det lille grunnlaget vi har med snø gjør vi et forsøk i morgen med det som bør kalles grunnpreparering i store deler av løypenettet. Resultatet etter morgendagen vil gi føringer for preparering i tiden framover mot neste påfyll av snø.

Resultatet etter gårsdagens, (fredag) preparering ble meget bra. Vi fortsetter med preparering i dag lørdag og tar for oss den nordre delen av løypenettet mot Omholtfjellet/Skrim. I løpet av dagen i dag vil vi til sammen ha preparert ca 100km med løyper. Årumstua er bemannet og åpen i helga.