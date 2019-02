Takboks tapper elbilen for strøm

En kompakt elbil bruker om lag 20 prosent mer strøm med en skiboks på taket. Det viser en fersk test fra NAF. – Det er ikke overraskende at elbilens forbruk øker med takboks, men dette var høyere enn forventet, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Forbruket øker veldig mye med takboks på en liten elbil. Dette kommer i tillegg til allerede redusert rekkevidde om vinteren. (Foto: NAF)

NAF har testet hvor mye forbruket faktisk øker når du kjører med takboks på bilen. Testbilene var Volkswagen e-Golf og Skoda Octavia stasjonsvogn med bensinmotor. Det har lenge vært en uskreven regel at forbruket øker med 5-10 prosent når man kjører med takboks. NAF har testet hvor mye forbruket faktisk øker, og om forbruket øker likt på en elbil og en bensinbil.

– Når du kjører med noe på taket, øker naturligvis forbruket. Og kjører du mye på motorvei i høye hastigheter øker forbruket ytterligere. Mange kjører med takboksen hele året, og det er greit å være klar over at det sluker ekstra drivstoff og strøm, sier Nils Sødal.

Elbilen dårligst ut

Takboksene som ble benyttet i testen var Thule Motion XT XL og Skiguard 830 Touring. Testen ble utført på en motorveistrekning på 7 mil, med kjøring i hastigheter mellom 80 og 110 km/t. Rett og slett en typisk transportetappe til hytta.

Testen bestod av tre turer, hvor hver bil ble kjørt med to type takbokser og en tur ble gjennomført uten takboks. E-Golfen ble ladet til 80 prosent batterikapasitet før hver tur.

Uten takboks lå forbruket på 1,79 kWh/mil på e-Golfen, mens gjennomsnittsforbruket for e-Golfen på de to testene med takboks var 2,125 kWh /mil. Det er en økning i forbruket på hele 19 prosent.

– E-Golf er blant de mest populære elbilene i Norge, og med allerede kort rekkevidde er det greit å være klar over at takboks reduserer rekkevidden så mye, mener Sødal.

Stasjonsvognen øker som forventet

Forbruket til stasjonsvognen uten takboks var 0,75 l/mil, et forbruk som helt som forventet for motorveiskjøring på vinterstid.

For Skoda Octavia’en var gjennomsnittsforbruket 0,815 l/mil med takboks. Det er en økning i forbruket på 9 %.

– Konklusjonen er at forbruket øker som forventet på stasjonsvognen. Men å kjøre med takboks er veldig utslagsgivende på strømforbruket hvis du kjører en liten elbil. Det er det greit å være bevisst på, så man vet om man må legge inn et ladestopp på vei til hytta, avslutter Nils Sødal.

Testresultater

Takboks Bil Forbruk Tur 1 Skiguard VW e-Golf 2,12 kWh Thule Skoda Octavia 0,84 l/mil Tur 2 Thule VW e-Golf 2,13 kWh Skiguard Skoda Octavia 0,79 l/mil Tur 3 Uten takboks VW e-Golf 1,79 kWh Uten takboks Skoda Octavia 0,75 l/mil