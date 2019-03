På Tagtvedt er det åpnet brukthandel med litt av hvert, masse elektronikk, møbler, glass, keramikk osv.

For den som trenger noe eldre datamaskiner for sine spill finner du sikkert mye brukbart her.

Det er Vestfold Brukthandel A/S ved daglig leder Francisco Røed som har startet opp i de gamle lokalene til Joker på Tagtvedt.

Alle foto: Jan E. Thorstein