Nå kommer rømme på pappbeger

TINE går i bresjen for mer miljøvennlig emballasje i matvareindustrien. Sammen med KIWI skal selskapet teste ut rømme på pappbeger. Innovasjonen kan redusere TINEs plastforbruk med 500 tonn hvert eneste år.

TINE tester ut rømme på pappbeger



TINE lever av naturen og er helt avhengig av å ta vare på miljøet. Derfor tar selskapet en ledende rolle for å endre bransjens bruk av unødvendig plast. Å teste ut pappbeger på rømme er et stort og viktig skritt videre i TINEs arbeid mot bærekraftig og 100 % fornybar emballasje innen 2023.



– Som en av Norges største brukere av emballasje må vi ta ansvar for å redusere unødvendig plastemballasje, sier leder for bærekraft i TINE, Bjørn Malm.

Vil få med seg det norske folk

Ifølge en fersk undersøkelse fra Ipsos er nær 3 av 4 nordmenn bekymret for innvirkningen plast har på miljøet. Både myndighetene og forbrukerne etterspør mer miljøvennlig emballasje, dette skal TINE bidra til å løse.

– Vi håper dette nybrottsarbeidet kan inspirere folk til å ta gode miljøvalg. Vi vet at funksjonell emballasje er viktig i dag, og håper å få med folket på at bærekraftig emballasje er like viktig. Det er vi helt avhengig av for at pappbegeret skal bli en realitet, fortsetter Malm.

Rømmebegeret på papp kombinere både funksjonell og bærekraftig emballasje. Begeret er solid og rømmen har selvfølgelig like god holdbarhet som rømme på plastbeger.TINE jobber mot at pappbegeret i første omgang lanseres som en test i KIWI i ti uker fra 16.september.

Fra plast til papp på over 50 millioner begre

TINE har ambisiøse planer om å legge over mange kjente hverdagsprodukter fra plast til pappbegre.

– Vi vil gi folk flere miljøvennlige løsninger. Hvis testen er vellykket ønsker vi å gå fra plast til papp på over 50 millioner begre. I løpet av 2020 kan du kanskje kjøpe både rømme, creme fraiche, kesam og ulike typer av yoghurt i pappbegre. Vi skal gjøre det vi kan for å få folk med oss på reisen, understreker en spent Malm.



Stadig flere aktører tester kartong fremfor plastemballasje, ifølge Grønn Punkt Norge. Med TINEs satsing er det snakk om store volum som vil gi betydelig miljøeffekt. Om 50 millioner begre går fra plast til papp, vil det ha mye å si for TINEs totale plastforbruk.

– Det vil spare miljøet for nesten 500 tonn plast i året. Det er snakk om mye plast, et beger veier kun 10 gram. Se for deg at vi fjerner nesten 35 millioner plastposer fra jorda hvert eneste år, sier Malm.

Mindre Co2-utslipp

Det nye begeret har nesten 40 prosent mindre Co2-utslipp per beger. Dersom alle disse begrene blir lagt over til papp vil 80 prosent av TINEs emballasje være laget av fornybar papp. Det vil være et viktig skritt mot TINEs ambisjon om å bli klimapositiv.