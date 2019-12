I lys og farger…..

Tekst og foto: Svein E. Børresen

Endelig, etter uker meg regn og vind, åpner kystlandskapet seg i et eventyrlig vinterlys. Regnet avsluttet med snø og sludd, noe som fikk øynene til å myse i det kraftige lyset. Det knuspet under støvlene i frossen snø, men sola tinte bort noe av det i løpet av dagen.

Jeg hadde ikke de store tankene om farger mot kvelden. Det er gjerne skyer som får frem de fineste fargenyansene. Men der tok jeg feil. Den oransje fargen i sydvest ble intens etter at sola gikk ned. En finere, klar himmel har jeg sjelden sett. En dag å minnes.