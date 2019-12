Nordmenns nyttårsforsett: Flere vil på tur enn på treningssenter i 2020

65 prosent ønsker å bli mer fysisk aktive i 2020. Det viser undersøkelsen som er gjennomført av Ipsos, på vegne av fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv.Turer til fots eller på ski er den aller mest foretrukne aktiviteten. Hele 63 prosent oppgir at de ønsker å gjøre mer av dette.-Tallene overrasker meg ikke. Å gå på tur er lavterskel, gratis, og gir så mye utover det at man kommer i form, så det er ikke rart det er nordmenns foretrukne treningsaktivitet i året som kommer, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.Turgåing trumfer treningssenteretI undersøkelsen oppgir kun 36 prosent at de ønsker å trene mer på treningssenter, mens bare ni prosent ønsker å trene mer på idrettsbane.Heimdal mener tallene viser at politikerne må tørre å satse mer på tilrettelegging for friluftsliv, som stier og merking av turruter, om de vil bedre folkehelsa i Norge.-Spørsmålet om hvordan man kan få flere til å bli mer fysisk aktive, er en hard nøtt å knekke, men det er helt nødvendig om vi skal klare å holde flere friske i årene som kommer. En nøkkel vil være å tilrettelegge for den formen for aktivitet som folk oppgir at de helt vil drive med, mener Heimdal.