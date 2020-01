Fare for vannplaning – Pass på farten

Når vannet ligger over veien, er det lurt å tenke seg om. Er du i tvil om hvor dypt vannet er, ikke kjør gjennom vanndammen.(Foto: Colourbox)

Det er spådd mye nedbør og springflo i store deler av landet det neste døgnet. Allerede har vått vintervær gitt mye vann på veiene. – Pass opp for vannplaning og skader på bilen. Vinterdekk drenerer bort vannet dårligere enn sommerdekk. Så senk farten ekstra for å unngå at du mister kontrollen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Det er to ting du som bilist må være oppmerksom på når regnet høljer ned vinterstid: Vannplaning og bremselengde. I tillegg til at det er lettere å vannplane og miste kontrollen med vinterdekk, har også vinterdekk lang bremselengde når det er plussgrader og våt vei.

– Vinterdekkene liker seg best når det er minusgrader. Jo varmere og våtere det er dess lenger blir bremselengden, advarer Sødal. – Med den vinteren vi har nå er det viktig å ha dette i bakhodet når man er ute på veien, fortsetter han.

Ikke kjør bilen ut i dype vanndammer!

Når vannet ligger over veien, er det lurt å tenke seg om. Er du i tvil om hvor dypt vannet er, ikke kjør gjennom vanndammen.

– Moderne biler er stappet med elektronikk, og ødelegges elektronikken er det dyrt å reparere, sier NAF-rådgiveren.

Det er ikke så veldig dypt vann som skal til før du kan få problemer. En vanlig personbil bør ikke kjøres i vann som er over 20 centimeter dypt, mens en SUV kan tåle en dybde på om lag 35 centimeter.

– Kommer det vann inn i bilen gjennom dørterskelen, er det viktig å få det vekk og tørket bilen så fort som mulig. Det ligger elektroniske styreenheter og annen elektronikk i bunnen av bilen som du bør unngå å få vann på, sier Nils Sødal.

Selv om du kan kjøre gjennom vanndammen er det viktig å ikke gi full gass for å komme raskest mulig gjennom.

– Kjør sakte så ikke vannet blir presset inn i bilen eller opp i motorrommet, rådgir Sødal. – Sakte fart er også viktig for å unngå vannplaning og miste styringen, avslutter han.