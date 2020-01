Melkevaner i endring

Melk er fortsatt en viktig del av det norske kostholdet. I snitt drikker vi omtrent et glass melk hver dag. Nye tall viser en økning i konsumet av smakstilsatt melk, som sjokolademelk.

Markedstall som er innhentet av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) viser at hver nordmann drakk 80,2 liter norskprodusert melk i 2019, uansett type. Dette er en nedgang fra 82,1 liter i 2018 som utgjør en nedgang på totalt 7,4 millioner liter fra året før. Inntaket av melk for hver nordmann utgjør dermed om lag 2,2 dl. per dag, tilsvarende omtrent ett glass melk per person hver dag .

– Nedgangen i inntaket vårt av melk er ikke enormt fra i fjor til i år, men når trenden fortsetter i årevis slik vi nå har sett kan det peke på uheldige trender i nordmenns koshold. Vi må ikke bli så opptatte av å følge med i tiden at vi bytter ut sunne vaner med usunne. Melk har gjennom historien vært en viktig del av kostholdet vårt, fordi den inneholder en unik pakke av viktige næringsstoffer som kalsium, vitamin B12, proteiner og jod. Får man ikke nok av vesentlige næringsstoffer kan det få konsekvenser. Vi vet at sårbare deler av befolkningen som gravide og ammende får såpass lite jod at helsemyndighetene har slått alarm. Dette bekymrer oss, sier Berg Hauge.

Vi drikker stadig mer melk med smak

Når det kommer til smaksatt melk er det en positiv utvikling i markedet. I snitt inntok vi cirka 7 liter norskprodusert smaksatt søtmelk i 2019 som utgjør en økning med hele 8,8 %. Sjokolademelk utgjør det største volumet i kategorien smaksatt melk.

– Mange tenker kanskje at smaksatt melk er full av sukker, men nå ser vi jo at varianter av sjokolademelk med lite eller helt uten tilsatt sukker har kommet på markedet. Disse inneholder like mange næringsstoffer som vanlig melk og kan være et godt alternativ, sier Ida Berg Hauge.