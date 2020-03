Skisentrene er stengt til etter påske….

Det siste døgnet har hyttekommuner fortvilt over at hytteeiere reiser til fjells på tross av at de har blitt frarådet dette på det sterkeste.

– Vi har ikke beredskap til å håndtere dette. Vi kan bli sittende med mange ganger innbyggertallet vårt her oppe, og dersom det utløser et stort utbrudd så har vi ikke mulighet til å håndtere det, sa blant annet ordføreren i Hemsedal, Pål Rørby (Sp)

Fredag ba også Helsedirektør Bjørn Guldvog folk om å la være å reise til fjells. Dette fordi det undergraver formålet om å unngå smitte mellom lokalsamfunn, men også fordi disse små kommunene som huser populære hytteområder har mindre helseressurser.

Kutter brøyting

I Rauland i Vinje kommune vil det ikke lenger bli brøytet inn til hyttene.