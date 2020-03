Har du melk som snart når «best før»-dato?

Det er liten grunn til å kaste melk, så lenge den lukter, smaker og ser fin ut.

Melken holder seg ofte lengre enn du tror.

Mange har kanskje mye melk i kjøleskapet nå etter usikkerheten som har rådd de siste dagene. Da er det ekstra viktig å bruke opp det man har og ikke bidra til matsvinn.

– Melk og meieriprodukter er dessverre blant de matvarene vi kaster mest av. Det er likevel positivt å se at forbrukeren i de senere år har blitt langt bedre til å bruke sansene framfor å kun se på datostemplingen. Her har jo også meieriindustrien gjort noen smarte grep ved å skrive på kartongen at melken nødvendigvis ikke blir dårlig med en gang datoen har passert, sier direktør i Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no), Ida Berg Hauge.

Fortsatt god 30 dager etter «best før»-datoen

Våren 2016 gjennomførte Melk.no et forsøk for å undersøke hvor lenge melken er holdbar i praksis. Både skummet, lett- og helmelk fra et representativt utvalg av produsenter ble testet. Melken ble oppbevart på kjølerom (2 °C) og lukt, smak og utseende ble vurdert daglig, fra og med fem dager før påstemplet dato, og til og med en måned etter denne datoen.

– Det mest oppsiktsvekkende med dette forsøket var at melken fortsatt var god mer enn 30 dager etter «best før»-datoen. Så her er det gode grunner til å bruke sansene framfor å kaste. Melken holder ofte lengre enn du tror, sier Berg Hauge.

10 tips til å kaste mindre melk

1. Ikke kjøp mer melk enn du har tenkt å bruke. Industrien understreker at så lenge man handler det man vanligvis gjør skal det være nok til alle.

2. Sørg for å handle melk så sent på handlerunden som mulig slik at den holder seg kald lengst mulig.

3. Ikke la melken bli stående ute av kjøleskapet over lang tid.

4. Oppbevar melken ved 2-4 °C.

5. Det kan være lurest å plassere melken i en av de nederste hyllene i kjøleskapet der det er kaldest og unngå kjøleskapsdøren.

6. Ikke åpne flere kartonger om gangen. Melk holder lenger i uåpnet emballasje.

7. Unngå å sette melk i sollys.

8. Melk kan også fryses gjerne direkte i kartongen eller i porsjonspakninger. Den er da ikke velegnet som drikke, men kan brukes i bakst eller lignende innen 6 måneder. Melken bør tines langsomt i kjøleskap.

9. Er du usikker på om melken kan brukes hell den i varm drikke som kaffe eller te. «Fnugger» den er det lurt å bruke den i for eksempel grove vafler i stedet.

10. Bruk rester til å lage bakverk, vafler, pannekaker, scones, smoothie, sauser, supper eller noe annet godt som man kan kose seg med.