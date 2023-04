GPS-tyver på ferde ….

Blant annet i Agder, Viken og flere steder i Trøndelag har tyveribandene vært på ferde igjen. Hvert år forsvinner verdier for millioner fra landbruket og anleggsbransjen.

Foto: Gjensidige

En komplett GPS-enhet koster mellom 300 000 og 400 000 kroner. I tillegg er det vanlig at de kriminelle knuser en rute, bryter opp en lås eller ødelegger karosserideler ved tyverier. Stjålet og ødelagt utstyr dekkes av forsikringen, men tyveriene påfører likevel store tap.

– Det forsvinner GPS-utstyr for ti-talls millioner kroner fra landbruket og anleggsbransjen hvert år. Tyveribandene er allerede i gang, og nå står våronna for tur i landbruket. Vi frykter at mange får besøk av ubudne gjester fremover, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Det er vanskelig å gardere seg helt mot tyveri, men Eklo oppfordrer til at utstyret plukkes av og lagres trygt om natten eller når arbeidsmaskinen ikke er i bruk – hvis det er mulig.

– Tyvene kan være frekk nok til å komme inn på gårdsplassen din også, men det er større sjanse for at utstyret får stå i fred da enn hvis for eksempel traktoren er etterlatt på et jorde, sier Eklo.

Hvis mange arbeidsmaskiner parkeres på samme sted kan overvåkning, vakthold eller alarmer hindre at tyvene velger å stjele fra akkurat de maskinene.

Når alarmen går ett sted, bør folk i nærliggende områder være på vakt.

– Ofte er det omreisende bander som står bak. De raider område etter område, beveger seg raskt og frakter utstyret ut av landet i løpet av kort tid. Noe av tyvegodset finner vi igjen, men det meste blir dessverre borte for godt, sier Eklo.

Fire råd for tyverisikring:

Vær oppmerksom på mistenkelig aktivitet i området. Tyvene gjør seg ofte kjent før de velger hvor de skal slå til. Følg med i media og snakk med naboer hvis det har vært tyveri i nærheten. Gjør det vanskelig for tyvene. En etterlatt traktor på jordet er enklere å stjele fra enn en som står hjemme på gården. Hvis mulig – fjern utstyr fra maskinen når den ikke er i bruk.