Stor medlemsvekst i Bondelaget

Selv om antall bønder går ned, stiger medlemstallet i Bondelaget. Ikke siden 1997 har det vært flere medlemmer i Norges Bondelag, og nå er det så mange som 63 000 medlemmer.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er glad for det høyeste medlemstallet på tjue år

– Det er gledelig at flere ønsker å være medlem av bondelaget, dette var en god julegave, sier lederen for de 63 000 medlemmene Lars Petter Bartnes. – At Bondelaget trekker til seg flere medlemmer, tyder på at vi er relevante for mange. Vi representerer en motvekt til den retningen Regjeringa ønsker å trekke landet, senest presentert i jordbruksmeldinga, sier Bartnes.

Norges Bondelag jobber for å øke den norske matproduksjonen på norske ressurser. Regjeringas jordbruksmelding beveger seg i en helt annen retning, mot større og mer sentraliserte gårder. De forsøker å fjerne ei rekke enkeltordninger som til sammen vil bidra til at distriktslandbruket svekkes kraftig, bonden får større risiko, og på tvers av forbrukers ønske.

Glad for støtte fra medlemmer

– Våre medlemmer produserer trygg mat over hele landet. Våre medlemmer er også de som støtter opp om norsk landbruk ved å velge norsk mat i butikken. Jeg er utrolig glad for å ha så mange medlemmer i ryggen når vi skal inn i et krevende år med behandling av jordbruksmeldinga, siste jordbruksoppgjør med denne regjeringa og et stortingsvalg, sier Bartnes.

Norges Bondelag er den ledende organisasjonen for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon. Vi har 520 lokallag landet over. Bondelaget arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning i samfunnet.

Medlemstallet i bondelaget har økt de siste årene, og laget har en netto tilvekst på 760 medlemmer siden årsskiftet. Vi må tjue år tilbake for å finne et like høyt medlemstall.

Det er personlige medlemmer som bidrar til økningen, men andelen av bønder og grunneiere som er medlem i bondelaget, øker også.