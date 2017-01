Norwegian med ny rute på TORP

Norwegian har bestemt seg for å åpne direkterute mellom Palma de Mallorca og TORP Sandefjord lufthavn fra 26. mars 2017. Ruta vil ha avgang 2 dager i uken, torsdag og søndag. Ruten opereres ut september måned.

Ukedag Flignt nr Strekning Avgang Ankomst

Torsdag D86691 Torp – Palma 11:15 14:40

D86690 Palma – Torp 07:00 10:25

Søndag D86691 Torp- Palma 10:45 14:10

D8690 Palma- Torp 06:45 10:10

«Det er svært gledelig for oss å få tilbake denne veldig populære ruta. Mallorca er en av perlene ved Middelhavet og det har vært et stort press i markedet for å få den tilbake. Mallorca har svært mye å by på og favner alt fra barnefamilier som har lagt sin elsk på Alcúdia, sykkelturistene (eller mosjonistene) som gjerne starter oppkjøringen om våren, og Palma som er en yndet weekenddestinasjon for par og vennegjenger med sin sjarmerende gamleby. I tillegg har du fantastiske badeviker i Cala d’Or, vakre Puerto de Sóller, som du kan reise til med et vakkert, smalsporet gammelt tog. Det er få destinasjoner som har et slikt mangfold som Mallorca, og det gleder oss ekstra at det er Norwegian som igjen øker sitt rutenett fra Torp», sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen, som har ventet lenge på denne bekreftelsen.

Thomas Ramdahl, kommersiell direktør i Norwegian sier: «Palma har vært en etterspurt destinasjon fra reisende i Sandefjord og omliggende regioner. Det er viktig for oss å tilpasse tilbudet fra kunder, derfor er det en glede å kunne tilby denne nye ruten mellom Torp og Palma. Spania er et veldig viktig marked for oss – i dag flyr vi innenriks i Spania, også fra Palma. Dette gir reisende en unik mulighet til å fly videre til destinasjoner som Barcelona og Madrid til en rimelig penge, og ikke minst; i våre splitter nye fly med gratis WiFi.«