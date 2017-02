Alle nordiske land har vist serien, eller kjøpt den: NORGES VILLMARKER – eller WILD NORTH som den heter internasjonalt. Denne påkostede serien på tre timesfilmer er en videreutvikling og internasjonal versjon av Norske Naturperler (i åtte deler) som ble laget av parhestene Arne Nævra og Torgeir Beck Lande for to år siden og som hadde omkring 800.000 seere i snitt på NRK. Denne serien hadde kvaliteter helt på høyde med de store BBC-seriene og var den hittil største i Norden i sitt slag.

Nå får både spanske, østeuropeiske, kinesiske og naturinteresserte seere i fjerne himmelstrøk anledning til å se norsk natur og norske dyrehistorier.

– Ekstra morsomt er det at Netflix også har kjøpt serien gjennom vår internasjonale distributør, sier produsent og daglig leder i NaturBilder AS i Lier. Nå kan mennesker over hele verden få tilgang til serien. Vi har fått utrolig hyggelige tilbakemeldinger bl.a. fra kanadiske familier, sier Nævra.

– På mange måter er dette banebrytende, sier Nævra, som i mange år har jobbet for å få både større anerkjennelse og større budsjetter for norsk naturfilm. NRK har spilt en viktig rolle og nylig har også NFI og filmsentrene våknet opp for denne sjangeren som har et stort internasjonalt potensiale, legger han til. – Jeg har hatt suksess internasjonalt før, med filmen om isbjørnmøter i russisk Arktis. Mange husker sikkert forskeren som jagde isbjørner med kjepp! Den ble solgt til utrolig mange land og gjennom National Geographic-systemet.

Wild North blir foreløpig ikke tilgjengelig på Netflix her hjemme på grunn av lisensavtaler. Det er helt greit, sier Nævra, vi bare henviser til NRKs nettsider.

Den internasjonale serien er produsert i samarbeid med Loke film i Danmark og distribueres gjennom Earth Touch med kontorer i flere land.