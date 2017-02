Trollrockfestivalen på Beitostølen får i år også besøk av Amy Macdonald.

Den prisbelønte skotske singer/songwriter-stjernen Amy Macdonald kommer til Trollrock med fullt band torsdag 27.juli 2017. Nytt album slippes 17.februar.

Amy Macdonald har tross sin unge alder oppnådd enorm suksess, siden hun slo gjennom med monsterhiten «This is the Life» i 2007. Hennes tre foregående album har alle oppnådd topp 5 plasseringer over hele Europa, inkludert to førsteplasser i Storbritannia og tre i Tyskland. Tilsammen har platene solgt til platinum tolv ganger og over 5 millioner eksemplarer på verdensbasis.

I tillegg til at Amy Macdonald har spilt konserter for millioner av fans verden over, har hun over en milliard strømminger på Spotify, 570 000 ukentlige Spotifylyttinger, og hele 70 millioner visninger på Youtube.

Hennes fjerde album «Under Stars» som slippes 17.februar ventes å bli en like stor suksess.

ØVRIGE ARTISTER 2017: The Cranberries, Kvelertak, Janove, Greni, Vazelina Bilopphøggers, Hellbillies, Jaa9 & OnklP, Elsa & Emilie, Mads Veslelia, Tiergarten, Dirty Deeds,