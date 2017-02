Banebrytende DNA-test for trening til Norge

Ny forskning avdekker at trening i samsvar med din DNA-profil kan gjøre resultatene dine markant bedre og redusere prøving og feiling.

En ny, uavhengig klinisk studie utført av University of Central Lancashire og publisert i Biology of Sport Journal i april i fjor, viser at idrettsutøvere som tok en DNA-test kalt DNAFit og trente i samsvar med sine genetiske egenskaper, hadde nesten tredoblet atletisk fremgang etter åtte uker sammenlignet med de som hadde genetisk uoverensstemmende treningsprogram.

Norseman 2016 vinner Kari Flottorp Lingsom diskuterer resultatene sine sammen med DNAFit PT Erik Hansen

Avi Lasarow, CEO i DNAFit, fastslår, “Ditt DNA er unikt, og genene dine spiller en viktig rolle i å bestemme hvordan du responderer på trening og ernæring. Vårt mål er å gi vanlige mosjonister, alt fra nybegynnere til semi-profesjonelle, tilgang til et verktøy som hjelper dem å oppnå bedre resultater ved å ta i bruk informasjon om sin egen genetikk. Uavhengig om målet ditt er å slanke deg, bygge muskler eller å slå en personlig rekord, så vil DNAFit gi deg helt unik informasjon om din egen kropp som du kan bruke til å trene og spise smartere.”

DNAFit brukes verden over av en rekke sportsstjerner, samt er tatt inn av kjente kjeder som Les Mills og Golds Gym. En av de første norske eliteutøverne til å bruke DNAFit er Kari Flottorp Lingsom. Hun er en av Norges beste kvinnelige triatleter og vant ekstremløpet Norseman i fjor. Kari sier ”Det har vært mye prøving og testing for å finne frem til de treningsmetodene jeg bruker i dag, så det var veldig interessant å se at mine DNAFit resultater er i overenstemmelse med hva jeg har kommet frem til på egenhånd.”

Testen, utviklet av et London-basert selskap bestående av genetikere, sportsforskere og britiske olympiske utøvere, fokuserer spesifikt på trenings- og ernæringsgenetikk ved å analysere en rekke ulike gener valgt ut gjennom spesialisert forskning og strenge vitenskapelige protokoller. Rapportene man får tilbake dekker alt fra styrke/utholdenhetsprofil, VO2 Maks, restitusjonstid, skaderisiko, ernæringssensitiviteter og vitaminbehov.

”En annen ting som DNAFit-testen viste meg, var at min genotype har større risiko for skader, og det stemmer godt med mengden skader jeg har hatt i karrieren min. Det denne testen gjør, er å fortelle meg hvilke utfordringer samt hvilke preferanser kroppen min har, slik at jeg kan bruke denne informasjonen til å gjøre nyttige grep i trenings- og kostholdsopplegget mitt.”

Kari sine synspunkter deles av Andrew Steele, britisk olympisk utøver på 400 meter: ”Jeg har funnet ut på den harde måten hva som virker og hva som ikke virker for meg når det gjelder trening. I dag er forskningen kommet langt i å forstå sammenhengen mellom genetikk-, livsstils- og miljø, og det er nå mulig å ta informerte valg som er støttet av genetisk innsikt, for å oppnå målene våre.”

DNAFit har mottatt en rekke priser i utlandet de seinere årene. I februar i år kom de med på Fast Company sin årlige kåring over verdens 10 mest innovative selskaper innenfor segmentet Data Vitenskap, i celebert selskap sammen med kjente teknologiledere som NASA, Spotify og Netflix.

Nå blir DNAFit lansert i Norge. Resultatene blir levert til kunder via en sikker internettportal innen 3 uker, støttet av konsultasjon etter testen med en av DNAFit sine personlige trenere og ernæringsfysiologer. Testen gir ingen sykdomsdiagnostisering, den gir heller ingen terapeutiske råd for eksisterende medisinsk tilstand. Alle personlige data blir strengt kontrollert i henhold til den britiske Data Protection Act og Personopplysningsloven.

DNAFit holder også opplæringskurs godkjent av The Register of Exercise Professionals (REPS) og British Board of Nutritional Therapy (BANT) for personlige trenere og ernæringsfysiologer som kan bruke innsikten fra testene til å forbedre programmene til klientene sine.