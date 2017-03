NRK Vestfold melder at vann har vasket bort deler av veibanen på fylkesvei 40 i Lågendalen ved kommunegrensen mellom Larvik og Lardal.

Rundt 50 meter av nordgående løp er stengt og det er lysregulering på stedet.

Statens vegvesen er der for å sikre veien og senioringeniør Dler Jaf frykter mer nedbør i kveld kan gjøre mer skade.

– Veikanten er vasket vekk, og så er det fare for at det glir ut mer i kanten. Det er ikke veldig mye vann, men det er sandmasser her som ikke tåler noe, sier han.