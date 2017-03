JOWST er vinneren av Melodi Grand Prix 2017

I kveld gikk Melodi Grand Prix 2017 av stabelen i Oslo Spektrum. Finalisten som fikk flest stemmer, både fra Norge og den europeiske juryen var JOWST med låten «Grab the Moment». Sangen er skrevet av Jonas McDonnell og Joakim With Steen.

Joakim With Steen er det virkelige navnet bak JOWST. Som femtenåring i Steinkjer fikk han en interesse for punkrock, låtskriving og band. Etter endt musikkprodusent-utdannelse på Noroff, hvor han i ettertid har jobbet som lærer, startet han Red Line Studio hvor han har jobbet som lydtekniker og produsent siden 2011. Men det er først med prosjektet «Making A Hit» og låten «Grab The Moment» at han har fokusert på sin egen musikk og JOWST.

I en lukket Facebookgruppe lot han venner følge, og gi tilbakemeldinger på, hele prosessen med å skrive og produsere Grab The Moment. Målet med å skape egen musikken er å få til noe mer, presse seg selv utenfor komfortsonen. Noe han føler han gjør ved å delta i MGP.

På vokal fikk han med seg Aleksander Walmann. Han har vokst opp i en musikalsk familie og har vært velig opptatt av musikk siden han var veldig ung. Våren 2012 deltok han i The Voice, hvor han nådde finalen.

Siden da har han varmet opp for Sivert Høyem, Thom Hell, Ole Paus og Sondre Lerche. I tillegg til å låne stemmen sin til karakteren Roberto i animasjonsfilmen Rio 2. For tiden jobber han i studio hvor han forbereder nye utgivelser med egen musikk og for andre artister i Norge.