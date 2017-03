Veksten fortsetter på Torp

Ryanair lanserer enda en ny rute til vinterprogrammet.

Veksten i februar var på 18,1 % og antall reisende fra Torp endte på 120 827. Det var som ventet utenrikstrafikken som vokste, med 32,7 % i februar, mens det innenriks var en nedgang på 13,9 %. Det er ekstra gledelig å se at den positive trenden med høyere fyllingsgrad fortsetter.

I dag lanserer Ryanair enda en ny rute for vinterprogrammet. Dette er den tredje nye ruten og denne gangen er det direkte til Poznan i Polen, med oppstart 29. november. Ruten vil ha avgang hver tirsdag og søndag. Det betyr at Ryanair nå er oppe i tilsammen 13 direkteruter fra Torp.

Fra før har Ryanair annonsert at de også starter opp rute til Wroclaw i Polen 2 dager i uken (mandag og fredag), samt Hamburg 2 dager i uken (også mandag og fredag). Begge disse rutene starter også i slutten av oktober.

Ryanair har også kunngjort at Londonruten fortsetter inn i vinterprogrammet med 3 avganger i uken.

For å feire den nye Poznan ruten, legger Ryanair ut billetter for salg for kun kr. 179,- for reiser i perioden 29. oktober til 14. desember. Disse må bestilles innen midnatt mandag 20. mars på www.ryanair.com