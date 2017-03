Åpner rute mellom Horten og TORP Sandefjord lufthavn

Etter nedleggelsen av Moss lufthavn Rygge høsten 2016, har flere og flere østfoldinger rettet blikket over fjorden mot Horten og TORP Sandefjord lufthavn når de skal ut å reise. Kollektivtilbudet fra Horten til TORP Sandefjord lufthavn har lenge vært dårlig og de reisende har måttet belage seg på bussbytter eller buss til tog før de etter hvert ankommer flyplassen.

Paulsen buss AS, som holder til på Skoppum, har nå i samarbeid med TORP Sandefjord lufthavn valgt å etablere en rute mellom Horten og TORP. Paulsen Buss driver med turbusser og minibussutleie, og har lang fartstid og god erfaring med å frakte passasjerer i Horten-området. Busstilbudet starter opp søndag 2. april, i sammenheng med at sommerprogrammet på TORP nettopp har startet, og vil foreløpig ha minst 2 daglige avganger til og fra TORP.

Daglig leder i Paulsen Buss AS Jan Stiansen har stor tro på at en rute mellom fergekaia i Horten og flyplassen i Sandefjord vil bli populær. – Vår erfaring er at veldig mange har etterlyst et slikt tilbud. Vi får mange henvendelser om akkurat denne strekningen og spesielt etter at Rygge ble nedlagt i høst, er det mange østfoldinger som lurer på hva som er den enkleste og raskeste veien til TORP. Nå har vi endelig et enkelt svar å gi dem sier Stiansen, som legger til at de vil kjøre gjennom Åsgårdstrand, som eneste stopp, for å ta med seg passasjerer i dette området også.

Vi har også merket en økt etterspørsel fra østfoldinger etter nedleggelsen av Rygge og har derfor jobbet for å forbedre kollektivtilbudet fra Horten til TORP, som dessverre ikke har vært godt nok. Nå er vi glade for å kunne tilby en enklere reisevei for alle som bor i Horten eller kommer med fergene fra Moss forteller markedssjef Tine Kleive-Mathisen ved TORP Sandefjord lufthavn.

Hun legger til at tilbudet naturligvis er rettet mot alle som bor i Horten-området, men at det er blant østfoldingene de forventer at ruta skal slå best an hos. – Østfoldingene har gjennom flere år blitt vant til å ha sin egen flyplass, som er enkel og rask å reise fra. Når den ble nedlagt så er det mange som ønsker den samme raske og enkle veien ut i Europa. På TORP tilby vi det samme som østfoldingene ble vant til på Rygge; nemlig en rask, enkel og hyggelig vei ut på tur avslutter Kleive-Mathisen.

Prisen er satt til 150,- pr person pr vei for voksne og 100,- pr person hver vei for barn og honnør. Aldersgrensen for barn er 16 år. Aldersgrense for honnør er 67 år.

Billetter kan bestilles på e-post: horten.torp.horten@paulsenbuss.no, på telefon: 978 37 288 eller møte opp på oppsatt rutetid.

Rutetilbudet finner man på www.paulsenbuss.no og på www.torp.no