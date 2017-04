I tiden fremover vil Petter Stordalen jobbe for at flere gjester får mer høne på Nordic Choice-hotellene i Norge og Sverige.

Petter Stordalen vil ha mer høne. Foto: Espen Hofsmo

– Vi skal gi høne til folket! Ikke bare norsk høne, men også de som har sans for meksikanske, indiske og franske høner kan glede seg. Historisk har det vært litt skepsis mot høne, men med så stort tilbud og variasjon tror vi på suksess. Men høne er ikke for alle, og vi skal selvsagt ikke presse høna vår på de som ikke vil ha, sier Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels.

I tiden fremover vil høne i nye og ulike former og varianter være tilgjengelig på Nordic Choice Hotels, blant annet i fajitas, Garam Masala, coq au vin, hønsefrikassé og cæsarsalat. Spesielt lunsjen får nå et skikkelig høne-løft, noe eieren av selskapet har stor tro på at gjestene vil sette pris på.

– Flere høner må opp og frem i lyset. Høna kommer i mange varianter i Nordic Choice Hotels og vårt testpanel har blitt overrasket over hvor saftig og smakfull høna kan være. Selv kan jeg simpelthen ikke få nok høne! avslutter Stordalen.

Å ta i bruk høna har vært et av flere innovasjonsprosjekter innen arbeidet selskapet gjør på bærekraftig mat. Nortura og Nordic Choice Hotels har jobbet med å gi gjestene høne siden 2013. I løpet av våren skal prosjektet med å benytte pensjonerte verpehøner i matlaging intensiveres og fornyes med nye retter på menyen.