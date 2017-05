Pavlova er nordmenns favorittkake til 17. mai

– Det er helt utrolig hvor populær denne kaken har blitt, forteller kokk- og matrådgiver i MatPrat Anette Fjellang Hansen. I fjor hadde vi nærmere 28 000 søk på pavlova bare den 15 og 16. mai, og dette tallet kan vi regne med at vil stige kraftig også i år. Pavlovaen har ganske enkelt veltet bløtkaken av tronen som årets 17.mai-favoritt.

Noe av årsaken til at kaken har blitt så populær er nok at den både er enkel å tilberede, kan lages god tid i forveien og varieres i det uendelige. Det er lett å la seg friste av en lakrispavlova med deilig krem og friske bær. Eller hva med en fristende sjokoladepavlova med smeltet sjokolade og søte jordbær?

Historie

Pavlova er oppkalt etter den russiske ballett-danserinnen Anna Pavlova. Kaken ble laget til ære for danserinnen under hennes gjesteopptredener i Australia og New Zealand på 1920-tallet. Eierskapet til kaken knives det fortsatt om. Både Australia og New Zealand har nemlig marengskaken som sin nasjonaldessert, og det er vanskelig å bevise hvem som var først ute med kaken. Men en ting er de i hvert fall enig om, det er en fantastisk kake!

Enkel, god og populær

Pavlova er en smakfull kake det er lett å lage. Den sprø marengsen i kombinasjon med den silkemyke fløtekremen er en sikker vinner på kakebordet den 17. mai. Med enkle grep blir den en fest for smaksløkene.

– Du kan gjerne lage marengsbunnen noen dager før festen. Det kan komme godt med når bunadssølvet skal pusses og dresskjorten skal strykes. Husk bare på å vente med å anrette kaken med krem og bær til like før servering.

5 tips til en perfekt pavlova

1. Skill eggehvite og eggeplomme fra hverandre i ulike boller med en gang du tar de ut av kjøleskapet.

2. La eggehviten stå på benken til den når romtemperatur.

3. Bruk en helt ren bolle til å piske marengsen i. Fettrester etter krem kan bidra til at den ikke vil stivne som den skal.

4. Stek kaken et par dager i forveien, så slipper du å stresse med det midt i de andre forberedelsene.

5. Vent med å pynte kake til like før den skal serveres. Da holder bunnen seg sprø og bærene seg friske.

Langpanne-nasjonen Norge

Som dugnadsnasjon nr. 1 er det kanskje ikke så rart at vi er glad i langpanne-kaker i Norge. Enkle kaker som faller i smak hos mange, og lett kan fraktes til skoleavslutning, fester, sommeravslutning eller andre begivenheter er et stort pluss.

-Hvorfor ikke lage Norges favorittkake nr. 1 i langpanne? Pavlovaen har en tendens til å forsvinne fra kakefatet uansett hvor stor du lager den. Så da kan man med fordel lage den som en langpannevariant, sier kokk- og matrådgiver i MatPrat, Anette Fjelleng Hansen.

Trender og variasjon

Den klassiske versjonen av Pavlova består av marengsbunn med fløtekrem og bær. Marengsbunnen byr allikevel på et mangfold av variasjoner og smaker det er gøy å leke seg med.

– Mulighetene er mange og kaken kan toppes med nesten hva som helst av frukt, friske bær, sjokolade, nøtter, bærkompott og mye mer! I tillegg til dette kan du eksperimentere med ulike smakstilsetninger i marengsen, eller leke deg med farger og utforming for å skape små eller store kunstverk, avslutter Fjelleng Hansen.

Fikk du lyst å bake pavlova til 17. mai du også? Her finner du oppskriften: https://www.matprat.no/sok/#1/recipe/pavlova/