Planlegger unikt hotell på Torp

Sandefjord lufthavn AS og Torp Panorama planlegger å bygge et unikt hotell på taket av dagens utenriksterminal. Hotellet skal bygges med smart-moduler, en byggeform som gir et svært moderne og urbant preg, som gjerne kalles containerhotell på folkemunne. «Dette er en voksende trend i Europa. Spesielt i storbyene ser vi at det satses på moderne smart-modul hoteller», sier i daglig leder i Torp Panorama, Tjeran Haugen.

Første hotell i sin sort i Norge

Torp Panorama er kjent for sitt særpregede modul-bygg basert på containere i Hangarveien 21 b, nå tar de konseptet over i hotellbransjen. Kontorbygget har vært en stor suksess, nå vil de bruke sine erfaringer til å skape et fremtidsrettet hotell. Partene har engasjert Skaara Arkitekter AS til å prosjektere hotellet, som blir det første hotellet i Norge bygget på smart-moduler. «Dette er et svært spennende prosjekt å få jobbe med. Vårt mål er å skape et hotell som er nytt og moderne, samtidig som vi skaper en varm og avslappende atmosfære», sier Kim Skaara, faglig leder i Skaara Arkitekter. Å jobbe med smart-moduler gir uendelige muligheter, vår jobb er å binde det sammen til noe helhetlig og unikt, sier Skaara.

Et hotell for alle

Hotellet er designet både for familier og forretningsreisende. I første omgang legges det opp til ca. 70 rom, i tillegg vil det bli konferansefasiliteter for inntil ca. 100 personer, for møter og dagskonferanser. Det legges opp til stor fleksibilitet med flest doble rom, hvor noen også kan kobles sammen for barnefamilier som skal ut å reise, og samtidig godt tilrettelagt for forretningsreisende. Møterommene vil også ha stor fleksibilitet, og kan for eksempel brukes av grupper som vil ha en faglig samling før firmaturen eller temareisen.

Det er forventet at den største gruppen gjester vil være flypassasjerer som skal reise ut med et tidlig morgenfly, som ikke bor i umiddelbar nærhet til Torp. Videre vil hotellet ta i mot tilreisende som kommer inn med sene fly og forretningsreisende med møter i nærheten av Torp. Hotellet vil trolig også tiltrekke seg såkalte ”planespotters”, personer med høy interesse for fly. Fra hotellets utsiktstårn er du ekstremt nær rullebanen. Enkelte av rommene vil også ha rullebaneutsikt. Som et av verdens mest nærliggende hoteller til en rullebane, trenger ikke gjestene å bekymre seg for støy. Begrensning av støy blir vektlagt sterkt i produksjonsfasen.

Tett samarbeid med flyplassen

Hotellet ønsker å samarbeide med allerede etablerte aktører på flyplassen. Målet er å gi hotellgjestene valgmuligheter og fleksibilitet, slik at de kan få levert fra restaurantene på Torp eller kjøre enklere løsninger og ordne seg selv. I hotellets behagelige og trendy lounge, skal gjestene kunne sitte og jobbe, slappe av eller sosialisere.

«Vi har stor tror på prosjektet og mener dette er den beste løsningen man kan få for de reisende. Ved å bygge et hotell i direkte tilknytning til flyplassterminalen, kan de reisende gå rett fra sengen til flyet og slipper ekstra transport. En av Torps kjerneverdier er tilgjengelighet, og et hotell er et meget godt supplement. Dette blir ideelt for de som bor litt lenger unna og ikke vil stå opp midt på natten for å rekke flyet sitt, eller lander så sent at det er vanskelig å rekke hjem med offentlig kommunikasjon,» sier administrerende direktør Gisle Skansen på Torp.

Et løft for regionen

Et signaturbygg som dette, vil trolig skape oppmerksomhet utenfor regionens grenser og dermed synliggjøre Vestfold. Det ligger også en ambisjon om at hotellet på Torp skal bidra til at Torp Sandefjord lufthavn blir mer attraktiv for både Drammensere, Telemarkinger, Østfoldinger og de som bor i Agder.

«Vi har stor tro på at hotellet blir en suksess. Timingen er god og alle undersøkelser og analyser tyder på at det er behov for et hotell på flyplassen. Vi gleder oss til å jobbe tett sammen med ledelsen i tiden som kommer før hotellet kan åpne dørene og ta imot de første gjestene,» sier daglig leder i Torp Panorama, Tjeran Haugen.

Om hotellet

Bygges på taket av terminalbygget på Torp

70 rom, med fleksibilitet i forhold til enkeltreisende, par og familier. Mulig utvidelse til 120 rom.

Felles lounge i hjertet av hotellet

Konferansefasiliteter med kapasitet til opp til 100 dagsbesøkende

Utsiktspost mot rullebanen

Forhåndskonferanse med kommunen: Juni 2017.

Om prosjektet

Torp flyplasshotell er et samarbeidsprosjekt mellom Torp Sandefjord lufthavn og Torp Panorama (Hangarveien 21 b AS)

Torp panorama eies og drives av Ole Henrik Eftedal, Tjeran Haugen, Ernst M. Carlsen og Stig Harald Andersen

Torp Sandefjord lufthavn forventer i 2017 ca. 1,9 millioner passasjerer

Arkitekt: Skaara Arkitekter AS