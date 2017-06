Mye skjer på Nordgardsetra

Det blir stor aktivitet på Nordgardsetra til helga.

Lørdag kommer leikarringen Haugtussa og danser.

Søndag er det barnas dag, hvor Vestfold 4H har mange aktiviteter. Her blir det natursti, ridning, kjøring med hest og vogn, ansiktsmaling, smoothie-sykkel mm. Begge dager blir det både grøt, pølser og vafler å få kjøpt.

Nordgardsetra er også åpen på de vanlige ukedagene. Da får en kjøpt vafler og kaffe/saft.

Setra, som ligger like nord for Vindfjelltunet, er i full drift, med både kuer, kalver, hester, sauer, griser og høner. Setra er åpen for besøk hver dag, og en kan kjøre helt fram.

Åpningstid lørdager og søndager 11-16.

Åpningstid andre dager: 12-16