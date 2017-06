Fremdeles for lavt uttak av ulv!

Rovviltnemdene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) vedtok i dag at Slettåsflokken skal tas ut i tillegg til flokkene i Osdalen og Julussa. En bedring fra sekretariatets forslag, men fremdeles for lavt uttak mener NORSKOG.

Sekretariatet til rovviltnemdene i Region 4 og 5, foreslo at det ikke skulle åpnes for lisensjakt i Ulvesonen i 2017-2018, med unntak av Julussareviret som har 1/3 av reviret innenfor sona. Med dette forslaget ville ulvebestanden i Norge ligget over den rammen Stortinget vedtok på 4-6 ynglinger per år hvorav 3 helnorske.

På møtet for roviltnemdene ble det vedtatt at også Slettåsflokken skal tas ut. NORSKOG er fornøyd med at nemdene gikk lengre enn sekretariatets forslag. Slettåsflokken er nå en grenseflokk og vedtaket innebærer dermed et gjennombrudd for aktiv forvaltning av grenseflokkene. Dette er positivt.

NORSKOG mener at det burde vært tatt ut mer ulv innenfor sona. Osdalesflokken har 3% av reviret sitt innenfor ulvesona og Julussa har ca 1/3 innenfor sona. Det er vel og bra at mest mulig tas ut utenfor sona, men vi må også forvalte bestanden innenfor sona og fordele byrdene innenfor sona over tid. Så vel sekretariatet som rovviltnemdene legger til grunn bestandstall fra vinteren 2015/16 hvor DNA analyser viser at det var 5 helnorske revir og 7 grenserevir. Det ble påvist 4 helnorske ynglinger i 2016, men undersøkelser viser at det er 9 revirmarkerende par i Norge. Det er usannsynlig at ingen av disse har fått valper i 2017 og har de det så vil bestanden ligge utenfor den rammen Stortinget har vedtatt, selv etter rovviltnemdenes vedtak i dag.

NORSKOG mener også at jakttiden burde vært utvidet slik at felling av ulv kan foregå under elgjakta. NORSKOG vil gå igjennom saken og vurdere å klage på vedtaket.