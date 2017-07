Pølser i brød eller hot dog i selskap med champagne!

Vin og pølser i brød er ikke en så merkelig kombinasjon som man skulle tro. Pølser smaker fantastisk sammen med vin og champagne. Restauranter som har satt fokus på nettopp denne kombinasjonen i New York og i London, har gjort stor suksess. Vi anbefaler deg derfor å bytte ut øl og brus med vin og nyte noen overraskende gode smakskombinasjoner!

Ifølge tall fra Matprat har det totale salget av wiener- og grillpølser gått litt ned de siste årene, mens salget av spesialpølser har steget tilsvarende.

– Til tross for den lille fremgangen i interessen for nye smaker, er vi fremdeles vanemennesker. Det er fortsatt wiener og grill som er de store, men det er en økende interesse for spesialpølser, gjerne de med mye smak, chilivarianter som chipotle er blitt trendy. Det er også lammepølser med rosmarin. Tilbehøret utvides også stadig. Pølsa forsvinner nesten da den gjerne toppes med syltet rødløk, friske urter, bacon og ulike typer majones. Vi ser også at flere leverandører tilbyr nye varianter av både pølser og tilbehør forteller Oda Smeby Christensen, som er Innholdssjef i Matprat.

En av disse leverandørene er Metervare, som har som mål å lage verdens beste pølser. De bruker utelukkende ferske, naturlige ingredienser. Blant deres bestselgere finner du pølse med bakt hvitløk og brent pepper, lammepølse med urter og chilipølse.

Selv om det vanligvis serveres øl til pølser, er det ingen dårlig idé å prøve vin eller champagne, mener matgrubler og daglig leder i Metervare Tommy Østhagen.

– Skikkelig gode pølser er ekte vare og bør serveres som festmat. Vi vil at det skal smake kjøtt av våre pølser, og derfor kan du trygt sette vin til dem, som du ville satt til et stykke kjøtt, sier Tommy Østhagen.

Pølser kommer i mange varianter og de trenger vin med syre og sødme og helst unngå vin med mye tanniner. Derimot er Champagne et godt drikkealternativ til hot dog. Londons populære og trendsettende restaurant » bubbledogs.co.uk» gjør stor suksess med servering av hot dog og champagne.

Til sommerens pølser i brød eller hot dog i selskap med champagne, hvitvin og rødvin, har vi plukket ut en fruktig og tørr champagne, en ung frisk og saftig rosévin fra Provence, en spennende hvitvin fra Lanzarote og fra hot dogens hjemland USA, en 100% Pinot Noir.

Champagne Marcel Pierre Brut

Lys farge med en gyllen tone. Aroma av frukt (mango) og roser. En tørr champagne, med middels fylde og god frukt med hint av epler, sitrus og noe toast. Dette er en ung og frisk champagne som egner seg ypperlig til sesongens mange pølsefester. Serverer du krevende tilbehør som surkål og sterk sennep eller chili, er Champagne ypperlig da den renser ganen for hver bit.

Vinmonopolnummer: 125301

Pris: 244,90 kr

Basisutvalget – Kategori 6

BOIS de la Neuve 2016

Klar lys rosa farge, typeriktig Provencevin. Duft av røde bær, rips og moreller. Ung, frisk og saftig smak. Hint av sitrus, eple, blomst og grønne urter. Har bra syre til å mestre fete pølser og de salte smakene. Er du glad i en klassisk hot dog med ketchup, sennep og løk, vil fruktigheten i rosevinen være en god match.

Vinmonopolnummer: 2251201

Pris: 124,90

Basisutvalget – Kategori 3

MALPEI Malvasia Volcanica 2015

Til de smaksrike chilipølsene som ofte serveres med ulike typer fet majones anbefaler vi en hvitvin som renser munnen for fett og skaper liv i kombinasjonen. Malpei har en aromatisk og fin fedme med hint av røyk og en dyp mineralsk tone. Tørket og moden gul frukt. Saftig og bløt inngang med balansert mineralsk struktur. Malpei er tørr og fast, med en saltaktig ettersmak, som komplimenterer krydderet og fettet i pølser.

Vinmonopolnummer: 3907401

Pris:189,90 kr

Basisutvalget – Kategori 3

STONEWOOD Pinot Noir

Til en klassiske hot dog og ostepølse eller til en mer krydret lamme- og chilipølse, har vi valgt en rødvin som har en moden duft med hint av søte bær. Stonewood Pinot Noir har en rik fruktighet og sødme som balanserer krydderet i pølsene, mens den lett tørre utgangen strammer opp helhetsinntrykket av hot dogen.

Vinmonopolnummer: 5468701

Pris: 139,90 kr